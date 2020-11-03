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    Abdullah Avcı: Caner orta yapıyor ama asist yok

    Abdullah Avcı: Caner orta yapıyor ama asist yok

    Bir dönem Başakşehir ve Beşiktaş'ın yanı sıra A Milli Takım'ı da çalıştıran Abdullah Avcı, Fenerbahçe'nin sol beki Caner Erkin'e ilişkin açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2020 - 12:17
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    Sezon başında Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan yeniden kadrosuna kattığı Caner Erkin maçlardaki istekli tavırlarıyla sarı-lacivertli taraftarın gönlünü almayı başardı.

    Beşiktaş'a transfer olduktan sonra Fenerbahçeli taraftarlarla arası açılan milli futbolcu gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

    beIN Sports yorumcusu Abdullah Avcı ise maç sonrası yaptığı açıklamalarda Caner Erkin hakkında eleştiride bulundu.

    Abdullah Avcı: Caner orta yapıyor ama asist yok #1

    "CANER ORTA YAPIYOR AMA ASİST YOK"

    Antalyaspor maçında Süper Lig tarihinin bir maçta en fazla orta yapan oyuncuları sıralamasına dahil olan (25 orta) Caner Erkin için "Caner Erkin çok orta yaptı. Asist var mı, yok! Ben geçen sezon bu nedenle kanatta değil, ortada oynattım." ifadelerini kullandı.

    Deneyimli sol bek bu sezon 3 asist yaparken tüm gol paslarının duran toptan gelmesi ise dikkat çeken bir başka detay oldu.

    Abdullah Avcı: Caner orta yapıyor ama asist yok #2

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