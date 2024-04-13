Abdullah Avcı: Çok yumuşak bir takımız Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı kaybettikleri Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamalarda, "Kaybettik. Yumuşak bir takımız, daha sert olmamız gerekiyor." dedi.

İHA

Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, sahasında ağırladığı Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu.



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Sivasspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

"Trezeguet değişikliği sakatlık kaynaklıydı"

Devre arasında Trezeguet'in sakatlandığını ve o yüzden oyundan çıkardıklarını söyleyen Abdullah Avcı şöyle dedi:

"Trezeguet değişikliği sakatlık kaynaklıydı. Rakibi beşli bekliyorduk ve iyi çalışmıştık. Oyun da bizim istediğimiz gibi başladı. İlk yarıda pozisyonlar var ama pas hızını daha iyi yapmalıydık. Böyle rakiplere karşı fırsatları değerlendirirsen rakip daha çok risk alıyor."

"Yumuşak bir takımız, daha sert olmamız gerekiyor"

Yumuşak bir takım olduklarını ve bunu düzeltmeleri gerektiğini söyleyen Abdullah Avcu şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"İkinci yarıda oyun iyi değildi. Topa sahip gibi gözüktük. Bu tip rakiplere karşı yıpratıcı koşular yapman gerekiyor. İkinci yarıda duygularımız karıştı. Kaybettik. Yumuşak bir takımız, daha sert olmamız gerekiyor. Rakip golde 4 kişinin arasından çıkıyor. Bu iyi olmadı. Üçüncülük avantajını korumak istiyorduk."

"İkinci yarıda oyun benim istediğim gibi değildi"

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, öncelikle tüm vatandaşların ve taraftarlarının Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, "7 Mart'tan sonra yani 25 günlük aranın ardından ikinci maçımızı oynadık. Ocak ayında ise 9 maç oynamıştık. Bu durum iniş ve çıkışlara sebep oluyor. Takımlar için iyi olmuyor." diye konuştu.

Rakiplerinin Bülent Uygun'un göreve gelmesinin ardından beşli oynamayı tercih ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Biz de bugün böyle bir formasyon bekliyorduk ve ona göre hem savunma hem de hücum yönüne çalıştık. Hafta da çok iyi geçti. Oyun da istediğimiz gibi başladı. Böyle bir rakibe karşı beşli oynadığı için topa sahip olacaktık burada önemli olan pasın şiddeti ve kalitesini daha hızlı yapmamız gerekirdi. Gerekli pozisyonlara ilk yarıda girdik. Böyle bir maçta öne geçersen başka geçemezsen başka bir şey oluyor. İkinci yarıda oyun benim istediğim gibi değildi. Yediğimiz gol. Yumuşak takımız. 4 kişinin arasında oyuncu çıkıyor ve pas atıyor. Sıcak temas yapmıyoruz. Zayıf noktalarımızdan bir tanesi. Özellikle böyle takıma karşı arkaya koşular, kenar ve ters ayakların kullanılması lazımdı ama gerçekleşmedi."

"Üçüncülük şansımız ve kupa hedefimiz için devam ediyoruz"

İkinci yarı çok şut attıklarını belirten Avcı şu ifadeleri kullandı:

"14 korner attık. Kaleci yüzde yüz kurtarışlar yaptı. Topa çok sahip olduk ama bunların hiçbiri sonuç almak için yeterli değil. Bunu daha şiddetli yapmamız gerekiyor. Biz geri düştüğümüzde bir takım sorunlar yaşayabiliyoruz. Üçüncülük şansımız ve kupa hedefimiz için devam ediyoruz. Bugün aslında bir avantaj yakalayıp üçüncülük için eşik atlayacaktık ama gerçekleşmedi. Buradan kafamızı kaldırıp önümüzdeki haftaki maça ve kupaya en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor."

Trezeguet açıklaması

Avcı, Trezeguet'nin oyundan çıkması ve Benkovic'in kadroda yer almamasına ilişkin soruya da şunları dedi:

"Trezeguet sakatlık riskinden dolayı oyundan çıktı. Doktordan gelen bir rapor. Arka adalesinde bir batmadan dolayı riski almadık. Sakatlıktan dolayı bu değişikliği yaptık. Sonra da 4-4-2'ye döndük. Benkovic dediğim gibi tercih ile alakalı. Bugün Mendy oynuyor, Denswil oynuyor. Fernandez de var. Benkovic de son 10 gündür bizimle çalışıyor, ondan önce sakattı. Tamamen benim tercihim."

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)