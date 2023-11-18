Abdullah Avcı: Daha da iyisini yapacağız

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Trabzonspor'da Konyaspor maçının ardından teknik direktör Abdullah Avcı'nın yaptığı açıklamalar gündeme damga vurmuştu.
Baniya ile görüştü
Özellikle isim vererek eleştirdiği oyunculardan olan Baniya ile bir görüşme yapan tecrübeli hocanın, oyuncusuna, "Hepimiz daha iyi olmak için çalışıyoruz. Çok daha iyisini yapabileceğine inanıyorum. Bunu birlikte başaracağız" dediği öğrenildi.
Bu konuşmasının ardından idmana çıkan 24 yaşındaki stoperin mutlu görüntüsü dikkat çekti.
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