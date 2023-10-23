Abdullah Avcı: Daha yeni başlıyoruz Trabzonspor, Süper Lig'de 9. hafta maçında Alanyaspor'u konuk edecek. 7 ay sonra seyircisinin önüne çıkacak olan Abdullah Avcı 3 puanla başlamak istiyor..

ensonhaber.com

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, bugün sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

İlk 8 haftada 12 puan toplayabilen bordo-mavililer, teknik direktör Bjelica ile yollarını ayırdıktan sonra ikinci kez göreve getirdiği Abdullah Avcı yönetimindeki ilk karşılaşmasına çıkacak. En son Adana Demirspor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle dönen Karadeniz devi, Avcı yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmenin mücadelesini verecek.

Abdullah Avcı, Alanyaspor maçıyla ikinci dönemine resmen start verecek. Şampiyon hoca, Papara Park'ta galibiyetle taraftarlara 'merhaba' demek istiyor. Milli arada yoğun tempoda çalışan bordo-mavililerde Avcı, oyuncularına seslendi.

"Sahada gerekeni yapın"

Tecrübeli çalıştırıcının, "Bu grubun enerjisine, kalitesine güveniyorum. Adım adım gideceğiz. Alanyaspor'la başlıyoruz. Taraftarımızın önünde iyi bir oyun, yüksek mücadele ve tam konsantrasyon istiyorum. Hepimiz için başlangıç güzel olsun. Sahada gerekeni yapacağınızdan şüphem yok." dediği belirtildi.

"Hiçbir şey için geç değil"

İdmanlarda oyuncuların hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha iyi duruma gelebilmesi için uygun programları tercih eden Abdullah Avcı, takımdaki rekabeti de üst seviyeye çekmeyi hedefliyor.

Bordo-mavili hocanın, oyuncularını, "8 hafta geride kaldı. Önümüzde 30 maç daha var. Bu ligde çok şey değişir. Hiçbir şey için geç değil." diyerek motive ettiği ve kadro kalitesinin çok iyi olduğuna vurgu yaptığı öğrenildi. Geniş olan futbolcu kadrosunu değişerek sürekli moralli tutmak isteyen 60 yaşındaki taktisyenin, kafasındaki ideal kadroyu da şekillendirdiği öğrenildi.