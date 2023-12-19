Abdullah Avcı: Değişik bir gün yaşanıyor Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yarıda kalan İstanbulspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

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İstanbulspor'un Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor'u ağırladığı karşılaşma yarıda kaldı.

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, konuk ekibin 2-1 öne geçtiği golün ardından hakem kararlarına tepki olarak karşılaşmanın 74. dakikasında takımını sahadan çekti.

Abdullah Avcı: Değişik bir gün yaşanıyor

Yaşananların ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Bugün oyuna giremeyeceğiz. Değişik bir gün yaşanıyor. Futbol adına üzücü. Bundan sonrası federasyonun vereceği karar. Geçenlerde de söyledim, futbolun içindeki olaylarla ilgili, oyunun içi ile ilgili kafa yordum. Bundan sonra da böyle yapacağım. Çünkü benim yapabileceğim bir şey yok" dedi.

"Bundan sonraki kararı bekleyeceğiz"

60 yaşındaki teknik adam ayrıca, "Üzücü bir gün. Bunun içinde bulundum. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bir karar verecek. Ben oyunun içinde kalacağım. Sakin kalmak lazım. Sadece üzüntülüyüm. Bundan sonraki kararı bekleyeceğiz" sözlerini sarf etti.