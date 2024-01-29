Abdullah Avcı: Destek olmadan ayağa kalkmak çok zordur Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Trabzonspor Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-2'lik skorla mağlup oldu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa'nın ligin en fazla şut atan, en fazla pozisyon veren 3. takımı, ceza alanına en çok giren takımlardan biri gibi konu başlıklarının bulunduğunu belirterek, "Biz de bugün itibarıyla aslında çözüm noktalarını da çalışmıştık. Bence oyunun ilk yarısı itibarıyla maçı 2-0, 3-0’a da rahatlıkla getirebileceğimiz bir oyundu ve 1-0 içeriye girdik" diye konuştu.

"Yediğimiz ilk golde top taca çıkmıştı"

Devre arasında oyuncularına görüntülerle bazı şeyleri çok net güzel gösterdiklerini ve ilk oyunun istedikleri gibi gittiğini ifade eden Avcı, şöyle devam etti:

Bence yediğimiz ilk gol taç, top taca çıkmıştı, yan hakemin görmediği şey. Ama onun devamında o şekilde 4 kişinin arasında çok böyle hafif bir vuruşla golü de yemememiz lazımdı. Sonrasında penaltı verilebilirdi de verilmeyebilirdi de buna benzer olaylar olabiliyor. Ama 2-1’den sonra bizim genel olarak oyun disiplininden kopmamamız gerekiyor, bu kadar geniş alanlar vermememiz gerekiyordu. Oyundan hiçbir zaman vazgeçmeden hareket etmemiz gerekiyor. Bugün baktığımız zaman 3-2 yapıyorsun son anda 3-3'ü de bulabiliyorsun çünkü oyuna, oyun planına, oyun disiplinine sadık devam etmeniz gerekiyor. 1 haftada 3 maç kaybettik, sancılı bir süreç, geçiş dönemi. Geçiş dönemleri sıkıntılı ve sancılı olabiliyor.

"Taraftarımızdan özür diliyoruz"

Avcı, son 1 haftaya kadar puan ortalaması çok yüksek şekilde geldiklerini de anımsatarak şunları söyledi:

Çok böyle bir telaffuz da etmek istemiyorum biliyorsunuz 1 ay evvel 13 tane oyuncunun bugün itibarıyla bizimle olmaması, 8 tane 11’in oyuncusunun bizimle olmaması bu geçiş döneminde bazen inişlerin çıkışların olacağını gösteriyordu. Biz 1 haftada ne yazık ki bunu şu an itibarıyla yaşamış bulunuyoruz. Baktığında kağıt üzerinde de hala üçüncülükte duruyoruz. Evet bu devre arasında bana, 'Maç 3-1'e gelecek' desen gülersin yani. Ama ne yazık ki bu oyun böyle bir oyun ve biz bugün itibarıyla da bunu 1 haftada 3. defa yaşadık. Üzüntülüyüz, taraftarımızdan özür diliyoruz. Ama böyle süreçler Trabzonspor tabii ki yaşadı, bütün takımlar bu süreçleri inişleri çıkışları yaşadı. Geçiş dönemlerinde bu destekle ve organizasyonla tekrar ayağa kalkabilecek çünkü bu işten vazgeçmeyeceksin.

"Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var"

"Vazgeçersen kaybedersin" diyen Avcı, şöyle konuştu: