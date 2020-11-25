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- Abdullah Avcı, Diabate'den toparlanmasını istedi
Abdullah Avcı, Diabate'den toparlanmasını istedi
Trabzonspor'da Abdullah Avcı, Vitor Hugo'dan sonra bu sezonki en pahalı transfer olan Fousseni Diabate'yi kazanmaya çalışacak.
- Haber Merkezi
- 25.11.2020 - 13:53
1.5 milyon euro bedelle Leicester City'den kadroya katılan ve Hugo'dan (3.4) sonra Fırtına'nın bu sezonki en pahalı transferi olan Fousseni Diabate, Abdullah Avcı'nın radarında.
TOPARLANMASINI İSTEDİ
Malili oyuncuyu yetersiz gören ve Erzurum mücadelesinde kadroya dahi almayan tecrübeli teknik adam, yıldız oyuncuyu kazanmaya çalışacak.
Avcı, hızı ve dinamizmiyle hücumda fark yaratacağını düşündüğü 25 yaşındaki oyuncudan en kısa sürede kendisini toparlamasını istedi.