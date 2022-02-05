Abdullah Avcı: Doğru savunma şampiyon yapacak

Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı maç sonu açıklamasında savunmanın önemine değindi.

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, evinde Kasımpaşa'yı ağırladı.

İki kırmızı kartın çıktığı mücadelede bordo-mavililer, maçı 1-0 kazanarak 3 puanın sahbi oldu.

Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, açıkalamalarda bulundu.

"DOĞRU SAVUNMA ŞAMPİYON YAPACAK"

Avcı açıklamalarında, "Doğru savunma yaptık. Bütün takım, takım savunmasına çok yardım etti. Doğru savunma, şampiyon yapacak.

Kazanmak çok önemliydi. Lig, aşağı doğru seyrediyor. Ligin en fazla gol atan takımıyız. 1-0'lar çok konuşuluyor. En az gol yiyen takımlardan biriyiz. Giderken her maç böyle sınırda geçecek.





"KONYASPOR İYİ ŞEYLER YAPIYOR"

Konyaspor'a saygı göstermek lazım. İyi şeyler yapıyorlar. Son derece ciddiye almamız gereken bir maç olacak. Kazanmak için her şeyimizi vereceğiz." ifadelerini kullandı.