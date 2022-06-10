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    Abdullah Avcı, duran top antrenörü arıyor

    Teknik direktör Abdullah Avcı, revaçta olan duran top antrenörlüğünü bordo-mavili takıma getirecek. Bununla beraber köşe vuruşu, serbest vuruş ve taç atışları da artık gol tehdidi haline gelecek.
    • 10.06.2022 - 12:31
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    Abdullah Avcı, duran top antrenörü arıyor

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, gelecek sezon ekibine yeni bir üye kazandırmayı hedefliyor.

    Geçen sezon duran toplardan sadece 9 gol bulan ve %13'lük bir başarı oranı yakalayan bordo-mavililerin bu performansından memnun olmayan 58 yaşındaki teknik adam, EURO 2020'den itibaren Avrupa'da yaygın şekilde kullanılan duran top antrenörlüğü sistemini takımına getirmeye hazırlanıyor.

    Abdullah Avcı, duran top antrenörü arıyor #1

    Hücumlar etkili hale gelecek

    Daha önce bazı antrenörlerin özel sorumluluğunda yapılan bu uygulamayı direkt bir duran top hocasına teslim etme kararı alan Avcı, belirlediği adaylar arasında bir tercih yapacak. Köşe vuruşları, frikikler ve taç atışlarının daha etkili kullanılması üzerine uzmanlaşan bu antrenörler hücum organizasyonlarının gelişmesinde etkili bir rol üstleniyor.

    Liverpool ön ayak oldu

    Bir taç antrenörü Thomas Grönnemark'ı teknik ekibe dahil eden Liverpool, bu akıma öncülük eden takım oldu. EURO 2020'de de Roberto Mancini'nin İtalyası ve Danimarka bu sistemi milli takımlara taşıdı.

    Abdullah Avcı, duran top antrenörü arıyor #2


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