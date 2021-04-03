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    Abdullah Avcı: Gelişiyoruz

    Abdullah Avcı: Gelişiyoruz

    Sivasspor deplasmanında 0-0 berabere kalan Trabzonspor'da Abdullah Avcı maç sonu açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 03.04.2021 - 18:45
    • Güncelleme : 03.04.2021 - 18:48
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    Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.

    İki takım da 1 puana razı olurken, Trabzonspor puanını 56'ya Sivasspor ise 41 puana yükseltti.

    Maç sonu açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Ligin en zor deplasmanlarından birisi Sivas. Her oyundan parça parça olan bir takım ve deneyimli bir hocaları var. Bugün rakibe pozisyon vermedik gibi bir şey, tekrarına bakacağım ama hissettiğim buydu.

    Abdullah Avcı: Gelişiyoruz #1

    "GELİŞİYORUZ"

    Gelişiyoruz. Bir oyunu geliştirmek kolay değil. Takımımız buna cevap veriyor. Zor bir deplasmanda, oyunu kaybetmeden oynayabildik. Yolumuza devam edeceğiz. 2 cezalı var, elimizdeki seçeneklerle salı gününe hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

    Abdullah Avcı: Gelişiyoruz #2

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