Abdullah Avcı: Hedefimiz üçüncülük

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Rizespor ile karşılaştı.
Mücadele Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Maçta tek golü 78. dakikada Varesanovic attı.
Mücadelenin ardından Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.
"Trabzonspor bir geçiş dönemi yaşıyor"
Abdullah Avcı şu ifadeleri kullandı:
"Fena bir oyun olmadı. her iki takımın da pozisyonlarının olduğu maçtı. Bence kaybetmeyi hak etmedik. Bu işin içinde bunlar var. Rakip değerlendirdi şansı. Atanın kazanacağı bir maçtı. Trabzonspor bir geçiş dönemini yaşıyor. Trabzonspor ile ilgili kimsenin en ufak bir şüphesi olmamalı. Bu sancılı dönemde taraftarımızdan rica ediyorum. Bu dönemi sağlıklı bir şekilde geçmemiz gerekiyor."
"Üçüncülük gibi önemli bir hedef var"
Avcı ayrıca, "Sakatlıktan çıkanlar var. Gidenler var. Transferle ilgili çalışıyoruz bir yandan. Trabzonspor'un forması ağırdır. Her zaman iyi hissettirir. İki maç üst üste kaybettik ama üçüncülük gibi önemli bir hedef var. Bunu sonuna kadar kovalayacağız. Transferde hızlanacağız." sözlerini sarf etti.
Teknik Direktör Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında da açıklamalarda bulundu.
"Ligimizin bu sene iyi çıkış yapan takımı Rizespor"
Avcı şunları söyledi:
“Ligimizin bu sene iyi çıkış yapan takımı Rizespor. Oyunun bir çok parçasını yapabilen bir takım. Aynı zamanda birçok çözüm noktaları var. Her iki tarafında üçer dörder tane pozisyona girdiği, belki beraberliğin daha ortada olacağı bir sonuçta Rizespor’un attığı golle rakibimiz kazandı. Onları tebrik ediyoruz. Bu yıl çok iyi çıkış yaptılar ve devam ediyorlar. Bakalım süreç içerisinde nasıl devam edecek? Trabzonspor’a baktığımızda iki haftadır kaybediyoruz. Trabzonspor tarihi lig kupalarıyla, Süper Lig kupalarıyla, şampiyonluk kupalarıyla, Türkiye kupalarıyla doludur. Trabzonspor’un tarihindeki bu kupalara erişmek kolay değildir. Onun için inişler çıkışlar her takımın olduğu gibi Trabzonspor’un da olacaktır”
"Hüseyin Türkmen'in aşil tendonu koptu"
Trabzonspor’un bir geçiş döneminde olduğunu kaydeden Avcı, 23. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Hüseyin Türkmen’in aşil tendonunun koptuğunu ifade ederek şu ifadeleri kullandı:
“Bugün 2 tane oyuncu değişikliği yapabildim, ikisi de sakatlık nedeniyle. Hüseyin’e geçmiş olsun diyoruz. Futbolda ciddi sakatlıklardan birini yaşadı, aşil tendonu koptu. Maç kazanılır kaybedilir, kupalar kazanılır kaybedilir ama sporcu sağlığı her anlamda önemlidir. Bu konuyla ilgili son derece üzgünüz. Geçiş dönemi sancılı olur. Biz bu geçiş dönemini yaşıyoruz. Şu anda Trabzonspor ligin üçüncüsü. Afrika Kupası, sakatlar, ayrılanlar ve arada duran oyuncu gurubuna sahibiz. Bundan 1 ay evvel sahaya çıkan 11’den 7 banko oyuncum şu anda bizimle değil. Bütün organizasyonun bozulduğu bir dönemi, inişleri, çıkışları yaşıyoruz. Bugün yine de ligin üçüncüsü bir Trabzonspor var. Bu süreçte bizim en fazla ihtiyacımız olan tabii ki Afrika Kupası’ndan dönen oyuncular, sakatların iyileşmesi. Belki yapacağımız oyuncu transferleri olabilirse ve en önemlisi bence Trabzonspor tarihinin en önemli şeyi Trabzonspor taraftarıdır. Bu geçiş döneminde bize ve takımına sonuna kadar destek olduğunda üçüncülük çok önemli bir hedeftir. Bunu daha evvel açıkladık hem maddi hem manevi kulübün prestiji açısından ki bunu birçok kez gerçekleştirmiş bir takımdır”
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