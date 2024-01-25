Abdullah Avcı: Hedefimiz üçüncülük Rizespor'a 1-0 yenilen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

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Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Rizespor ile karşılaştı.

Mücadele Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Maçta tek golü 78. dakikada Varesanovic attı.

Mücadelenin ardından Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

"Trabzonspor bir geçiş dönemi yaşıyor"

Abdullah Avcı şu ifadeleri kullandı:

"Fena bir oyun olmadı. her iki takımın da pozisyonlarının olduğu maçtı. Bence kaybetmeyi hak etmedik. Bu işin içinde bunlar var. Rakip değerlendirdi şansı. Atanın kazanacağı bir maçtı. Trabzonspor bir geçiş dönemini yaşıyor. Trabzonspor ile ilgili kimsenin en ufak bir şüphesi olmamalı. Bu sancılı dönemde taraftarımızdan rica ediyorum. Bu dönemi sağlıklı bir şekilde geçmemiz gerekiyor."

"Üçüncülük gibi önemli bir hedef var"

Avcı ayrıca, "Sakatlıktan çıkanlar var. Gidenler var. Transferle ilgili çalışıyoruz bir yandan. Trabzonspor'un forması ağırdır. Her zaman iyi hissettirir. İki maç üst üste kaybettik ama üçüncülük gibi önemli bir hedef var. Bunu sonuna kadar kovalayacağız. Transferde hızlanacağız." sözlerini sarf etti.

Teknik Direktör Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında da açıklamalarda bulundu.

"Ligimizin bu sene iyi çıkış yapan takımı Rizespor"

Avcı şunları söyledi:

“Ligimizin bu sene iyi çıkış yapan takımı Rizespor. Oyunun bir çok parçasını yapabilen bir takım. Aynı zamanda birçok çözüm noktaları var. Her iki tarafında üçer dörder tane pozisyona girdiği, belki beraberliğin daha ortada olacağı bir sonuçta Rizespor’un attığı golle rakibimiz kazandı. Onları tebrik ediyoruz. Bu yıl çok iyi çıkış yaptılar ve devam ediyorlar. Bakalım süreç içerisinde nasıl devam edecek? Trabzonspor’a baktığımızda iki haftadır kaybediyoruz. Trabzonspor tarihi lig kupalarıyla, Süper Lig kupalarıyla, şampiyonluk kupalarıyla, Türkiye kupalarıyla doludur. Trabzonspor’un tarihindeki bu kupalara erişmek kolay değildir. Onun için inişler çıkışlar her takımın olduğu gibi Trabzonspor’un da olacaktır”

"Hüseyin Türkmen'in aşil tendonu koptu"

Trabzonspor’un bir geçiş döneminde olduğunu kaydeden Avcı, 23. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Hüseyin Türkmen’in aşil tendonunun koptuğunu ifade ederek şu ifadeleri kullandı: