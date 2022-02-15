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    Abdullah Avcı: Hedefimize az kaldı, rehavete girmeyin

    Konyaspor'u yenerek şampiyonluk yolunda büyük bir adım atan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı soyunma odasında futbolcuları tek tek kutlayarak uyarılarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 10:18
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    Abdullah Avcı: Hedefimize az kaldı, rehavete girmeyin

    Konyaspor karşısında aldığı galibiyetle şampiyonluk yarışında kritik bir virajı kayıpsız dönen Trabzonspor 'da yüzler gülüyor.

    Karşılaşmanın ardından bayram yerine dönen soyunma odasında oyunculara tek tek sarılarak tebrik eden teknik direktör Abdullah Avcı 3 puanın coşkusunu takımla birlikte yaşadı.

    Abdullah Avcı: Hedefimize az kaldı, rehavete girmeyin #1

    "HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIZ"

    Deneyimli teknik adam burada yaptığı konuşmada oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

    İşlerinin henüz bitmediğini belirten Avcı çok önemli bir avantaj yakaladıklarını sözlerine ekledi. Avcı'nın oyunculara, "Hepinizle gurur duyuyorum. Önemli bir adım attık. Böyle devam edeceğiz. Aradaki farkı düşünerek rehavete girmeyeceğiz. Her zamanki oyunumuzu oynamaya, kazanmaya devam edeceğiz. Hedefimize ulaşacağız." dediği öğrenildi.

    Abdullah Avcı: Hedefimize az kaldı, rehavete girmeyin #2


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