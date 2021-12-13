Abdullah Avcı: Hemen toparlanmalıyız

Trabzonspor'da 27 haftanın ardından alınan kritik mağlubiyet sonrası teknik direktör Abdullah Avcı, soyunma odasında öğrencilerine konuşma yaparken, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Trabzonspor, Süper Lig'de 278 gün, deplasmanda da 412 gün sonra mağlup oldu ve farkı daha da açma fırsatını kaçırdı.

Bordo-mavililer, Antalya deplasmanında kaybederek birçok unvanını bıraktı. Süper Lig'de 27 haftadır, deplasmanda 25 maçtır yenilmeyen, üst üste 8 haftadır galip gelen Fırtına'nın parmak ısırtan serisi Antalya'da son buldu.

Antalya'da bitiş düdüğünün ardından soyunma odasında futbolcuların morali oldukça bozuldu. Teknik direktör Abdullah Avcı hemen devreye girdi ve "Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Kimsenin morali bozulmasın. Sadece üç puan kaybettik. Şampiyonluk yolunda inişli çıkışlı dönemler olacaktır. Bu yol daha uzun. Hemen toparlanmalıyız." uyarısı yaptı.





ŞAMPİYONLUK BEKLİYORLAR

Ardından sözü, kaptan Uğurcan Çakır aldı. 25 yaşındaki başarılı eldiven, "Şimdi daha güçlü olma zamanı, başımızı öne eğmeyeceğiz. Tam aksine daha ileriye bakacağız. Bunu yapmalıyız ki inancımızı herkes daha iyi görsün. Milyonlarca taraftarımız bizden şampiyonluk istiyor ve bunun için elimizde büyük bir fırsat var. Yeter ki biz işimizi iyi yapmaya devam edelim." ifadelerini kullandı.

Marek Hamsik de arkadaşlarına moral vererek, "Bu sadece üç puan kaybı ama kazanacağımız çok daha fazlası var. Birbirimize daha çok sarılmalıyız. Daha çok yardımlaşmalı, savaşmalı ve mücadele etmeliyiz. Bu yenilgiyi unutup önümüze bakalım. Alacağımız galibiyetlerle yeni bir seri başlatmalıyız." dedi.

PUAN FARKI 9'A DÜŞTÜ

Lider Fırtına ile takipçilerinden Konyaspor'un 12 puanlık farkı 9'a düşmüş oldu. Gaziantep ile bugün deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe de kazanırsa, sarı-lacivertliler ile de puan farkını 9'a inecek.



