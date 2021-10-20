Abdullah Avcı: Hep birlikte başaracağız

Süper Lig'in yeni lideri Trabzonspor'da Abdullah Avcı değerlendirmelerde bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Hep birlikte yapacağız" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, çarşamba günü gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.





"HEP BİRLİKTE YAPACAĞIZ"

Camiadan destek isteyen tecrübeli teknik adam, "Destek olmaya devam edin çok iyi bir yoldayız. Umarız sezon sonunda karşılığını alırız. Bunu başaracağız ve hep birlikte yapacağız. Herkesin yanımızda olması çok değerli." ifadelerini kullandı.

Öte yandan yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme, Bruno Peres ile eşi hamile olduğu için ülkesine giden Andreas Cornelius katılmadı.



