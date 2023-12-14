Abdullah Avcı: Hep oyun odaklı kalmaya çalışacağız Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Program akışı değişti ama biz bir an evvel tekrar İstanbulspor maçının hazırlıklarına döndük. 'Hem yaptıklarımız hem yapabileceklerimiz nedir?' diye ona döndük. Çünkü dışardaki bu tür şeyler benim, camianın enerjisini alan şeyler" dedi.

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İHA

Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor karşılaşmasının hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık yapılan antrenman, hafif tempolu koşu ile başladı.

Antrenmanda Karadeniz ekibi, 5'e 2, rondo ve pas ağırlıklı çalıştı.

Antrenmana rehabilitasyon süreci devam eden Orsic, sol baldırında kas yaralanması bulunan Göktan Gürpüz, boynunda kas spazmı bulunan Fountas, sol uyluk ön adalede kas yaralanması bulunan Fernandez, sağ arla adalesinde kas yaralanması bulunan Pepe, üst sorulum yolu enfeksiyonu bulunan Onuachu, Visca ve Bardhi katılamadı.

"Trabzonspor tarihi ile büyüdük"

Antrenman öncesi basın mensuplarının yanına gelerek bir süre sohbet eden Teknik Direktör Abdullah Avcı, dünkü Trabzonspor Müzesi ziyareti ile ilgili, şunları dedi:

Ben tarihi seviyorum. Özellikle Trabzonspor tarihi ile büyüdük. Biz çocukluğumuz, o hikayenin başladığı anlara ve o oyuncularla da çalışma, tanışma ve aynı mesaide yer almayı gösterdi. Onun için orayı merak ediyorum. Geldiğimde de umarım tarihte ben de yer alırım demiştim. Şükürler olsun bu gerçekleşti. Dün geri geldiğimin bir ziyareti idi bu. Çalışmaya devam ediyoruz şu anda.

"Bundan sonraki süreçte umarım böyle bir şey ile karşılaşmayız"

Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyla ilgili de konuşan Avcı, şu sözleri sarf etti:

Sosyal medyadan bunun açıklamasını yaptım. Ben uzun senedir teknik adamlık yapıyorum. Benim kaldığım tek alan var, 68’e 105 oyunun içi. Burada oyunu ve oyuncuyu geliştirmek. Oyunda giden tıkanıklık varsa onu nasıl değiştirebilirim buna bakmak. Oyuncu performansını yukarı çekmek, oyun kalitesini arttırmak. Benim ilgilendiğim tamamen bu. Hepimiz üzüldük, üzüntü verici. Bundan sonraki süreçte umarım böyle bir şey ile karşılaşmayız. Bütün temennimiz o. Ben sadece bu tarafından bakıyorum. Teknik adam olarak hakem hakkında 3 tane falan, o da pozisyon ile alakalı konuşmuşumdur. Onun için paydaşların birbirine saygı duyması lazım.

"Pepe'nin tedavisini hızlandırıyoruz"

Ertelenen Samsunspor karşılaşması yerine deplasmanda oynayacakları İstanbulspor maçı ile ilgili de konuşan Abdullah Avcı, şu ifadeleri kullandı:

Dışarıda çıkan durumları ben değiştiremem. Hemen oyunu, oyuncuyu ve rakibi ki analiz ediyoruz. Hem oynadığımız maçın geri bildirimi var, hem de program akışı değişti. Biz bir an evvel İstanbulspor maçının hazırlıklarına döndük. Hem yaptıklarımıza, hem de yapabileceklerimize döndük. Dışardaki bu tür şeyler benim ve camianın enerjisini alan şeyler. Biz işimize odaklı sahanın içerisinde en iyisini yapmaya çalışacağız. Hep oyun odaklı kalmaya çalışacağız. Yunanistan teknik direktörü bugün gelecek, hatta arkadaşlar karşılamaya gitti. Güzel bir ziyaret. Burada oyuncuları var. Bizimle tanışmak istedi. Bir çay, kahve içeceğiz. Yemeğe davet ettik ancak dönecekmiş. Bugün antrenmandan sonra misafirimiz olacak. Oyuncular ve futbolla ilgili konuşacağız. Orsic ile ilgili geçen geldiğinizde de söylemiştim, mevcudun önünde gidiyor. İyi gidiyor. Şubat sonu mu, mart başı mı daha iyi bunu takip ediyoruz ve bilgilerini alacağız. Onun dışında Pepe var. Fernandez de uzun zamandır yok. Pepe’nin tedavisi fizyoterapist doktor kontrolünde devam ediyor. Hızlandırıyoruz. Umarım yakın zamanda yavaş yavaş sahaya gelir.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)