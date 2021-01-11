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    Abdullah Avcı Hosseini'nin kalmasını istiyor

    Trabzonspor'da Hosseini daha fazla süre almak istediğini bu nedenle ayrılma düşüncesi olduğunu bildirdi, yönetim ise takımda tutmak için görüşmelerini sürdürüyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.01.2021 - 12:43
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    Abdullah Avcı Hosseini'nin kalmasını istiyor

    Trabzonspor'da yıllık 750 bin eurodan 2 senelik sözleşme teklifine hâlâ cevap vermeyen Hosseini, milli takımı ile Asya Şampiyonası'nda oynamak için daha fazla süre almak istediğini belirtti.

    Haber 61'in haberine göre; Türkiye'den Erzurumspor, Denizlispor, Kayserispor ile Konyaspor'un talip olduğu ve Avrupa'dan da birçok takımın transfer etmek istediği Majid Hosseini'ye Trabzonspor da takımda kalması için teklif yapmıştı. Oyuncunun ise Asya Şampiyonası öncesi daha fazla süre alma konusunda beklentisinin olduğu ve bunu da teknik heyete ilettiği belirtildi.

    Abdullah Avcı Hosseini nin kalmasını istiyor #1

    ABDULLAH AVCI KALMASINI İSTİYOR

    İranlı stoperin bu sebeple Trabzonspor'un yıllık 750 bin eurodan 2 senelik sözleşme yenileme teklifini henüz kabul etmediği de ifade edildi.

    Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da takımda kalmasını istediği oyunculardan olan Hosseini'nin iknası için izin dönüşü yeni bir görüşme daha yapılması bekleniyor.

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