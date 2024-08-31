Abdullah Avcı idmana çıkmadı! Trabzonspor'da Eyüpspor maçı hazırlıkları sona erdi
Haber Merkezi

Süper Lig'in 4. haftasında Eyüpspor'a konuk olacak olan Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor.

ile yollarını ayırması beklenen bordo-mavili takımın antrenmanında tecrübeli çalıştırıcı yerine teknik koordinatör İhsan Derelioğlu yer aldı.

HAZIRLIKLAR SONA ERDİ

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Takımımız, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda oynayacağımız İkas Eyüpspor maçı hazırlıklarını, Teknik Koordinatörümüz İhsan Derelioğlu yönetiminde bugün 12.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.