Abdullah Avcı idmana çıkmadı! Trabzonspor'da Eyüpspor maçı hazırlıkları sona erdi

Haber Merkezi
Süper Lig'in 4. haftasında Eyüpspor'a konuk olacak olan Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor.
Abdullah Avcı ile yollarını ayırması beklenen bordo-mavili takımın antrenmanında tecrübeli çalıştırıcı yerine teknik koordinatör İhsan Derelioğlu yer aldı.
HAZIRLIKLAR SONA ERDİ
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Takımımız, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda oynayacağımız İkas Eyüpspor maçı hazırlıklarını, Teknik Koordinatörümüz İhsan Derelioğlu yönetiminde bugün 12.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
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