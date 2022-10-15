Abdullah Avcı, İstanbul'da kaybetmiyor

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın İstanbul takımlarına karşı deplasmanda aldığı sonuçlar dikkat çekiyor.

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında uzun süredir kaybetmiyor.

Avcı yönetiminde, üç büyük rakibi önünde son yenilgisini 2020-2021 sezonunun 27. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında 1-0'lık sonuçla alan Karadeniz ekibi, 594 gündür söz konusu maçlarda mağlup olmadı. Bordo-mavililer, bu süreçte 8 maç oynarken 3 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Başarılı bir istatistik yakaladı

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile toplam 11 maç oynarken bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

Trabzonspor, geçen sezon rakiplerine yenilmedi

2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı ile Karadeniz ekibi, üç büyük rakibi karşısında 2 mağlubiyet, 1 galibiyet, 1 beraberlik alarak sezonu tamamladı. Bordo-mavililer, şampiyon tamamladığı geçen sezon ise 3 galibiyet, 3 beraberlik elde edip sezonu yenilgisiz kapadı, bu sezon ise 1 maçtan beraberlikle ayrıldı.

İstanbul'da hiç yenilmedi

Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında teknik direktör Abdullah Avcı ile İstanbul'da hiç kaybetmedi. Bordo-mavililer, bu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek İstanbul'da hiç 3 puan bırakmadı. Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanlarında ise oynadığı 2 maçtan da 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor'un Abdullah Avcı yönetiminde, üç büyük rakibi ile oynadığı karşılaşmalar ve aldığı sonuçlar şöyle:

2020-2021 Trabzonspor-Galatasaray 0-2

2020-2021 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2

2020-2021 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-1

2020-2021 Galatasaray-Trabzonspor 1-1

2021-2022 Trabzonspor-Galatasaray 2-2

2021-2022 Trabzonspor-Fenerbahçe 3-1

2021-2022 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2

2021-2022 Galatasaray-Trabzonspor 1-2

2021-2022 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-1

2021-2022 Trabzonspor-Beşiktaş 1-1

2022-2023 Trabzonspor-Galatasaray 0-0