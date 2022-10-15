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    Abdullah Avcı, İstanbul'da kaybetmiyor

    Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın İstanbul takımlarına karşı deplasmanda aldığı sonuçlar dikkat çekiyor.
    • 15.10.2022 - 13:10
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    Abdullah Avcı, İstanbul'da kaybetmiyor

    Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında uzun süredir kaybetmiyor.

    Avcı yönetiminde, üç büyük rakibi önünde son yenilgisini 2020-2021 sezonunun 27. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında 1-0'lık sonuçla alan Karadeniz ekibi, 594 gündür söz konusu maçlarda mağlup olmadı. Bordo-mavililer, bu süreçte 8 maç oynarken 3 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

    Başarılı bir istatistik yakaladı

    Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile toplam 11 maç oynarken bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

    Abdullah Avcı, İstanbul da kaybetmiyor #1

    Trabzonspor, geçen sezon rakiplerine yenilmedi

    2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı ile Karadeniz ekibi, üç büyük rakibi karşısında 2 mağlubiyet, 1 galibiyet, 1 beraberlik alarak sezonu tamamladı. Bordo-mavililer, şampiyon tamamladığı geçen sezon ise 3 galibiyet, 3 beraberlik elde edip sezonu yenilgisiz kapadı, bu sezon ise 1 maçtan beraberlikle ayrıldı.

    Abdullah Avcı, İstanbul da kaybetmiyor #2

    İstanbul'da hiç yenilmedi

    Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında teknik direktör Abdullah Avcı ile İstanbul'da hiç kaybetmedi. Bordo-mavililer, bu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek İstanbul'da hiç 3 puan bırakmadı. Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanlarında ise oynadığı 2 maçtan da 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

    Abdullah Avcı, İstanbul da kaybetmiyor #3

    Trabzonspor'un Abdullah Avcı yönetiminde, üç büyük rakibi ile oynadığı karşılaşmalar ve aldığı sonuçlar şöyle:

    2020-2021 Trabzonspor-Galatasaray 0-2

    2020-2021 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2

    2020-2021 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-1

    2020-2021 Galatasaray-Trabzonspor 1-1

    2021-2022 Trabzonspor-Galatasaray 2-2

    2021-2022 Trabzonspor-Fenerbahçe 3-1

    2021-2022 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2

    2021-2022 Galatasaray-Trabzonspor 1-2

    2021-2022 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-1

    2021-2022 Trabzonspor-Beşiktaş 1-1

    2022-2023 Trabzonspor-Galatasaray 0-0


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