Abdullah Avcı, kadroda değişikliğe gidiyor

Sivasspor maçında takımdan memnun olmayan Abdullah Avcı, özellikle hücum hattında değişikliğe gitmeyi planlıyor.

Trabzonspor milli maç arasında istediği dönüşü gerçekleştiremedi. Ankaragücü mağlubiyetinin ardından Sİvasspor ile yükselişe geçmeyi hedefleyen bordo-mavililer, mücadeleden 1 puanla ayrıldı.

Bordo-mavili ekip her ne kadar savunmada sıkıntı yaşamasa da, hücum da istediği performansı sergileyemedi.

Özellikle Yunus Mallı ve Yusuf Sarı gibi isimlerden beklediği performansı alamayan teknik direktör Abdullah Avcı, yarınki Kayserispor mücadelesinde kadroda değişikliğe gidiyor.

2 ZORUNLU DEĞİŞİKLİK YAPACAK

Öncelikle son maçın kadrosuna göre 2 zorunlu değişiklik yapılacak. Çünkü Edgar Ie ve Abdulkadir Parmak kart cezalısı. Stoperde Vitor Hugo’nun yanında Hosseini görev alacak. Orta alanda ise Flavio’nun 11’e girmesi bekleniyor. Cezası sona eren Djaniny forvete geçecek. Ekuban ise sağ kanada çekilecek. Bakasetas’ı son iki lig maçında 8 numara gibi oynatan Avcı, Yunan yıldızı esas yeri olan forvet arkasında görevlendirecek.

BERAT İÇİN “KAYSERİSPOR MAÇINA YETİŞSİN” TALİMATI

Fanatik’in haberine göre, Esas kritik nokta ise Berat Özdemir’in durumu... Sakatlığı nedeniyle son 3 maçı kaçıran 22 yaşındaki orta saha oyuncusu geri dönmeye hazırlanıyor. Tedavisi süren ve ağrıları büyük oranda geçen Berat konusunda Abdullah Avcı, “Mutlaka Kayserispor maçına yetişsin” talimatını verdi. Başarılı futbolcunun hazır olması durumunda orta sahanın merkezinde Berat-Flavio ikilisi olacak. Berat yetişmezse, Baker’ın 11’de olması bekleniyor.