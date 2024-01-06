Abdullah Avcı: Kazanmak her zaman ilaç Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-0 kazanılan Ankaragücü maçının ardından "Aksiyon aranıyor, kazanmak her zaman ilaç. Ligin şu anda üçüncüsüyüz" dedi.

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Süper Lig'in 19. haftasında Ankaragücü evinde Trabzonspor'u konuk etti.

Seyircinin olmadığı karşılaşmada iki takım da pozisyonlara girmekte zorlanırken Trabzonspor sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Konuk ekip 30. dakikada Edin Visca'nın attığı golle 1-0 öne geçti ve maçın geri kalanında başka gol çıkmadı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ankaragücü maçında alınan 1-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

"Oyuncular, maçı kazanmak için elinden geleni yaptı"

Avcı, açıklamalarına şöyle başladı:

Galibiyetle başlamak son derece önemli. 28 günde toplam 8 maç oynayacağız. Sakatlar ve Afrika Kupası ile beraber sınırlı bir şekilde gidiyoruz. Sahanın zemini çok sıkıntılıydı. Bazen buna göre oynamamız gerekiyor. Takımımız dirençli durdu. Golü bulduktan sonra çabuk kaybedişlerimiz ve topun arkasına geçişlerimiz oldu. Bunu düzeltmemiz lazım. Rakibe çok pozisyon vermedik. Bugün oyun biraz bunu istiyordu. Bunu doğru şekilde yaptık. Galibiyet her zaman ilaçtır. Oyunun kalitesini galibiyetler hızlandıracaktır. Oyuncular, maçı kazanmak için elinden geleni yaptı. Tebrik ediyorum. Bizim oyuncu kalitemiz onlardan daha fazla. Yönetimimize, başkanımıza ve taraftarımıza armağan olsun.

"Dünyanın hiçbir takımı istediği oyunu oynayamıyor"

Deneyimli teknik adam, sözlerine, şu şekilde devam etti:

Buna benzer senaryoyu daha önce yaşadım. Oyunun, ligin, oyuncu profillerinin gerçekleri var. Dünyanın hiçbir takımı istediği oyunu oynayamıyor. Geçen gün 77 kez ceza sahasına giren Arsenal gol atamadı. Bu durum zaman zaman değişecek.

"Bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanacağız"

Abdullah Avcı ayrıca şu sözleri sarf etti:

Bu oyun artık bir televizyon oyunu oldu. Aksiyon aranıyor, kazanmak her zaman ilaç. Ligin şu anda üçüncüsüyüz. Tabela bugün 1-0 yazıyor. Bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanacağız.

"Ankaragücü takımı tarihiyle geçmişiyle taraftarıyla bu ülkenin önemli takımlarından bir tanesi"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, zor bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Yeni yılın ilk maçı. Özellikle senelerdir sadece futbolda, sporda veya genel olarak karışıklığın, kaotik ortamın çok hızla devam ettiği ve özellikle son zamanlarda da futbolun içine çok fazla yansıdığı bazı durumları yaşadık. Bu oyun çok güzel bir oyun. Bu oyun işte pandemide, depremde olduğunda ülkemizin son zamanlarda yaşadığı durumlarda hep oynamak için öncelik aldı ve bu oyunun bir iyileştirme gücü var. Onun için bu oyuna sahip çıkmamız gerekiyor. Bir kere 2024’ün bizim adımıza pozitif anlamda oyuna sahip çıkıp, saygıyı kaybetmeden birbirimize yardımcı olursak, üslubumuzu, dilimizi değiştirirsek, kalbimizi, yüreğimizi de dönüştürürüz diye düşünüyorum. O yüzde bu oyuna sahip çıkalım. Ankaragücü takımı tarihiyle geçmişiyle taraftarıyla bu ülkenin önemli takımlarından bir tanesi. Başlarında da Türk futboluna bence önümüzdeki senelerde teknik adam olarak da imza atacak çok değerli bir hocası var, Emre Belözoğlu. 4 sene beraber çalışmıştık.

"Fazla hamle şansımız olmuyor ama onun için kazanmak çok önemliydi"

Ankaragücü maçına kadar 9 maçın ortalamasında bir tek mağlubiyet aldıklarını dile getiren Avcı, şu değerlendirmede bulundu: