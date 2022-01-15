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    Abdullah Avcı kırmızı kart gördü

    Abdullah Avcı kırmızı kart gördü

    Sivasspor ile karşılaşan Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı sahaya girdiği gerekçesiyle tribüne gönderildi.
    • Haber Merkezi
    • 15.01.2022 - 18:10
    • Güncelleme : 15.01.2022 - 18:22
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    Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor ile karşılaşan Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı kırmızı kart gördü.

    SAHAYA GİRDİĞİ İÇİN ATILDI

    Tecrübeli teknik adam 89. dakikada sahaya girdiği gerekçesiyle oyundan atıldı.

    Mücadele 1-1 sona ererken Abdullah Avcı'nın kaç maç ceza alacağı ise merak konusu oldu.

    Abdullah Avcı kırmızı kart gördü #1

    Abdullah Avcı kırmızı kart gördü #2

    Abdullah Avcı kırmızı kart gördü #3

    (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)


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