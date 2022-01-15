- Haberler
- Futbol Haberleri
- Abdullah Avcı kırmızı kart gördü
Abdullah Avcı kırmızı kart gördü
Sivasspor ile karşılaşan Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı sahaya girdiği gerekçesiyle tribüne gönderildi.
- Haber Merkezi
- 15.01.2022 - 18:10
- Güncelleme : 15.01.2022 - 18:22
Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor ile karşılaşan Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı kırmızı kart gördü.
SAHAYA GİRDİĞİ İÇİN ATILDI
Tecrübeli teknik adam 89. dakikada sahaya girdiği gerekçesiyle oyundan atıldı.
Mücadele 1-1 sona ererken Abdullah Avcı'nın kaç maç ceza alacağı ise merak konusu oldu.
(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)