Abdullah Avcı: Lig daha yeni başlıyor

Gaziantep'i de yenerek 6'da 6 yapan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, futbolcularını iddialı sözlerle motive etmeye çalıştı.

Newton'ın yerine göreve getirilen Abdullah Avcı, 'şampiyonluk yarışından koptu' denilen Trabzonspor'u zirveye ortak etti.

Gaziantep'i devirip ligde üst üste 6 maç kazanan ilk takım olan bordo-mavililerde, zorlu 90 dakika sonrası soyunma odasında büyük coşku vardı.

1-0'lık galibiyetin ardından öğrencilerini kutlayan teknik direktör Abdullah Avcı'nın, "5'li savunmayla oynayan ve ciddi direnç gösteren bir rakibe karşı oynadık. Hiç kolay değildi ama başardınız. Yine inanılmaz mücadele ettiniz." dediği öğrenildi.

"LİG DAHA YENİ BAŞLIYOR"

Trabzonspor'un hocası, "Kazanarak ilerliyoruz ve bizi sevenleri mutlu ediyoruz. Bu takımın yeri hep yukarısı dedik. Bu alışkanlığı sürdürmeliyiz. Üzerine koyarak devam edeceğiz. Yapacak daha çok iş var. Çalışmaya devam. Lig yeni başlıyor. Hep söylediğim gibi, sizinle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

"HER FARKI KAPATABİLİRİZ"

Basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Puan tablosuna geldiğimden beri bakmıyorum." diyen Abdullah Avcı, öğrencilerine de "90 dakika boyunca savaşıp, akıllı ve sabırlı oynadıkça her farkı kapatabiliriz." sözleriyle mesajı verdi.

Önümüzdeki hafta Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Karadeniz ekibi, sonrasında ise Akyazı'da Fenerbahçe'yi konuk edecek.