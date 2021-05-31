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    Abdullah Avcı: Marek Hamsik haberleri doğru

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Marek Hamsik transferi hakkında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2021 - 17:24
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 17:38
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    Abdullah Avcı: Marek Hamsik haberleri doğru

    Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, BeINSports'ta bordo-mavili takımın transfer çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

    "TRABZONSPOR EKONOMİSİNİN UYGUN OLMASI GEREKİYOR"

    Trabzonspor'un uzun bir süredir gündeminde olan Marek Hamsik hakkında konuşan Abdullah Avcı, "Orta sahaya bir marka oyuncu için çalışıyoruz. Hamsik doğru, büyük oyuncu. Keşke öyle bir şey olabilse. Bunların hepsinin içinde Trabzonspor ekonomisinin uygun olması gerekiyor." dedi.

    Abdullah Avcı: Marek Hamsik haberleri doğru #1

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