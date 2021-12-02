Abdullah Avcı: Mutlu sona ulaşmak bize bağlı

Rakiplerine 14. hafta itibarıyla büyük fark atan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, "Büyük avantaj var. Bunu korumak ve sezon sonu mutlu sona ulaşmak bizim elimizde" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 14 hafta sonunda en yakın rakibine 10 puanlık fark atan ve şampiyonluk şarkılarını şimdiden mırıldanmaya başlayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, öğrencilerine "Şu anda elde ettiğimiz bir şey yok. Sadece avantaj yakaladık. Bunu devam ettirmek de sezon sonunda mutlu sona ulaşmak da bize bağlı." diye konuştu.

"KAYIPSIZ GİRMELİYİZ"

İlk defa bu kadar kararlı ve ayakları yere basarak ilerleyen Avcı, "Maç maç gideceğiz. Rakiplerin ne yaptığından çok kendimize bakacağız. Çünkü önde olan ve bu avantajını sürdürmesi gereken bizleriz. Eğer ilk yarıya kadar maçlarımızı kayıpsız tamamlarsak devre arasında önümüzü ve nerede olacağımızı çok daha rahat görebiliriz. Sizden ricam kadro kalitenizi yansıtmaya devam etmeniz, aynı mücadeleyi sergilemeniz." ifadelerini kullandı.



