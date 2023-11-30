Abdullah Avcı: Orsic'in burada olması bize daha iyi hissettiriyor Trabzonspor'un gerçekleştirdiği idman öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, yaşadığı sakatlık nedeniyle 4 aydır sahalardan uzak olan Mislav Orsic'in son durumu hakkında konuştu.

İHA

Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında evinde karşılaşacağı Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman hafif tempolu koşu ile başladı.

İlk 30 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleşen antrenmanda Karadeniz ekibi, 5'e 2 ve pas ağırlıklı çalıştı.

Bordo-mavililerde sol ön üst adalesinde kas yaralanması bulunan Fernandez ve Göktan Gürpüz yer almadı.

Uzun süren sakatlığının ardından rehabilitasyon süreci devam eden Orsic ise 4 aylık sürenin ardından sahaya inerek antrenör eşliğinde takımdan ayrı olarak çalışmalara başladı.

"Her seferinde daha iyisini yapmak için çalışıyoruz"

Antrenman öncesi basın mensuplarının yanına gelerek bir süre sohbet eden Teknik Direktör Abdullah Avcı, şunları dedi:

Çalışıyoruz. Her seferinde daha iyisini yapmak için çalışıyoruz. Dün maç sonrası çalıştık. Biraz yorucuydu. Aslında haftaya bugün başladık. Maçın geri bildirimlerini yapıyoruz. Olumlu ve olumsuz yönlerine bakıyoruz. Kayserispor ligin çıkış yapan takımlarında biri. Hocaları değerli, Kayserispor da değerli bir takım.

"Orsic'in burada olması bize daha iyi hissettiriyor"

Antrenmanlara bireysel olarak çalışan Orsic ile ilgili de konuşan Avcı, şu şekilde konuştu:

Orsic ile konuşmuştuk. Bugün sabah da görüştük. Doktor ile sürece dair konuşacağız ve değerlendireceğiz. Morali iyi, çalışmaları iyi geçmiş. Ne zaman takımla başlar, sağlık ekibi ile konuştuktan sonra daha net şeyler söyleyebiliriz. Burada olması bize daha iyi hissettiriyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)