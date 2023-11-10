Abdullah Avcı: Oyunun ilk yarısından memnun değilim Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-1'lik Konyaspor galibiyetini değerlendirdi.

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Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Konyaspor'u Paul Onuachu'nun golleriyle 2-1 yendi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Avcı, "Bu iş, enerji işi. Bugün ısınmada bilgi geldi, takımın enerjisi düşük diye. Ne oldu yani bir haftada? 4 gündür uyarıyorum zor maç diye. Çok zor bir maç bizi bekliyor diye. Her türlü detayı düşündük. İkinci yarıda sadece teknik olarak değişiklik yaptık. Bazı geçişler yakaladık, golü bulduk. Ama yediğimiz gol... Bu şekilde bir pas, arkası dönük oyuncuya atılmaz. Arkası dönük oyuncu da oraya girip o pası almaz. Bunların hepsini tekrar tekrar çalışmak zorundayız. Bu biraz yoruyor ama yapacak bir şey yok, işimiz bu" dedi.

"Okul bahçesinde oynamıyoruz"

60 yaşındaki teknik adam sözlerine, "Bunları görerek kazanabiliyorsak, bu bizim için değerli. Kazanmak ve gelişmek önemli. Duygularınla oynayamazsın. Okul bahçesinde oynamıyoruz. Planı var, organizasyonu var. Bu şekilde kazandık, ikinci yarıda daha iyiydik. Yeterli mi, değil. Çok çalışmamız, daha hızlı oynamamız gerekiyor. Oyuncu kalitesini arttırmamız gerekiyor. Çok çalışacağız, tekrarlar yapacağız. Daha iyi olacağız diye düşünüyorum" diye devam etti.

"Sezon çok uzun olmasına rağmen sezonun golü diyebilirim"

Paul Onuachu'nun performansı ve attığı ikinci gol için konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Çok ekstra bir gol attı. Ona ayrı bir performans açmak gerekiyor. Sezon çok uzun olmasına rağmen sezonun golü diyebilirim. Hem kazanmada etkisi olan hem de fantastik bir gol. Çok katkı sağlıyor bize. Belki ona göre oyunu tercih edeceğiz bundan sonra" ifadelerini kullandı.

"Oyunun ilk yarısından memnun değilim"

Abdullah Avcı ayrıca, "Oyunun ilk yarısından memnun değilim. Oyunun içinde bunlar var. Ama kazandık mutluyuz. Aradan sonra daha iyisini nasıl yapabiliriz ona bakacağız" sözlerini sarf etti.