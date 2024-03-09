Abdullah Avcı: Paul Onuachu, Fenerbahçe maçında yok Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 5-1 kazanılan Fatih Karagümrük maçının ardından konuştu. Avcı, Paul Onuachu'nun Fenerbahçe karşısında forma giyemeyeceğini duyurdu.

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Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı.

Akyazı Stadı'nda oynanan maçı Trabzonspor 5-1'lik skorla kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Enis Bardhi, 64. dakikada kendi kalesine Davide Biraschi, 70. dakikada Trezeguet, 76. dakikada Nicolas Pepe ve 90+4' Umut Bozok attı. Karagümrük'ün tek golü 14. dakikada Markao kaydetti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fatih Karagümrük galibiyetinin ardından görüşlerini aktardı.

"Duygularımızı karıştırmadan her şeyi doğru yaptık"

Avcı, şunları dedi:

Rakiple ilgili konu başlıkları vardı. En sıkışık oynayan takım, deneyimli, tecrübeli bir takımdı. İlk yarının ortalarında çok net pozisyonlar bulduk. Duygularımızı karıştırmadan her şeyi doğru yaptık. Alanya maçında iyi oyun oynamamıza rağmen kaybetmek bizi üzdü. İki haftadır gelen ilk top gol oluyor. Geçen hafta da öyle oldu. Taha uzun zamandır oynamamasına rağmen Emre Mor'un pozisyonunda kritik bir kurtarış yaptı. Burada golü yeseydik kırılmalar olabilirdi.

"Bugün kazandık ve çok mutluyum"

Deneyimli teknik adam, şu sözleri sarf etti:

Mutluyuz! İki önemli hedefimiz var. Rakibimiz Karagümrük ile kupa yarı finalini oynayacağız. Bugün kazandık ve çok mutluyum. Oyuncuların performansı ve oyunun büyük bölümüne sadık kalmaları önemli. Oyuncularımı tebrik ediyorum.

"Paul Onuachu, Fenerbahçe maçında yok"

Sakat oyuncularla ilgili bilgi veren Avcı, şunları dedi:

Paul Onuachu, Fenerbahçe maçında yok. Nisan'ın 3 veya 4'ünde dönecek. Uğurcan Çakır'ın için birkaç gün içinde açıklama yapılır.

"Bu oyun bir organizasyon oyunu"

Abdullah Avcı, son olarak, şu açıklamada bulundu: