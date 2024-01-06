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Trabzonspor'da görevine bu sezon yeniden başlayan Abdullah Avcı, kendisiyle özdeşleşen kasket hakkında açıklamalarda bulundu.

Bordo-mavililerin efsanesi Özkan Sümer'in kasketinden esinlendiği de iddia edilen Avcı konuya açıklık getirdi.

Kasketin hikayesi

Kasket sevdasının Trabzonspor'la nasıl örtüştüğüne de değinen Avcı şunları söyledi:

Trabzon tarihiyle büyüdüğümüz için. Ahmet Suat Özyazıcı kupa aldığında oyuncular onu sırtına almış. Kafasında kasket, üzerinde pardösü ve ayağında spor ayakkabı ve eşofman var. Ya bu kıyafet uygun değil ama hoca o zaman kel kafasını kapatmak için taktı. Bizim de o ara bir hafta sonra Başakşehir'le Süper Kupa finalimiz vardı. Ben de kupayı alırsak kasket takacağım dedim. Maça giderken yanıma aldığım kasketi ilk yarı soyunma odasında unuttum sonra yanıma aldım, kupayı alınca da kafama taktım. Hikaye o gün başladı ve şimdi yılın 61. günü Dünya Kasket Günü olarak kutlanıyor Trabzon'da.