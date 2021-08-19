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    Abdullah Avcı: Roma'da turu atlamak için oynayacağız

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Roma'da tutu geçmek için sahaya çıkacaklarını söyledi.
    • AA
    • 19.08.2021 - 23:03
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    Abdullah Avcı: Roma'da turu atlamak için oynayacağız

    Abdullah Avcı:

    "Fırsat varken kazanabilirdik. Şampiyonlar Ligi hocasına ve takımına karşı oynadık. Biz de Şampiyonlar Ligi takımı gibi iyi bir organizasyonla oynadık. Bu rakiplere karşı oyunu tamamen eline alamazsın.

    Cebimize koyacağımız çok olumlu şeyler var.Güzel ve dengeli bir oyun oldu. Onlar kazandı, tebrik ediyoruz. Buradan çıkartacağımız dersler var.

    Trabzonspor taraftarı bu takıma sahip çıksın, destek versin. Biz doğru yoldayız. Çok iyi bir takıma karşı, iyi bir oyun oynayarak kaybettik.

    Roma'da turu atlamak için, kazanmak için oynayacağız."

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