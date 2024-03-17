Abdullah Avcı: Saha içinde kalalım Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçı sonrasında " Penaltıda kırmızı kart var mı yok mu? 2 tane net faul var üst üste Umut Bozok'a, devamında da gol var. VAR niye karışmadı, merak ediyorum. Bilgilendirme olabilir" dedi.

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Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadele, 3-2'lik Fenerbahçe galibiyeti ile tamamlandı.

Fenerbahçe'nin gollerini Fred (2) ve Batshuayi kaydederken, Trabzonspor'un golleri Enis Bardhi ve Trezeguet'ten (p) geldi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Sahanın içinde kalalım"

Maç sonundaki olaylar hakkında konuşan Avcı, şunları dedi:

Sahanın içinde kalalım yine. Onla ilgili kalalım. Daha sağlıklı olacak. Şampiyonluğa giderken gerginlikler fazladır, bireysel performanslar öne çıkar. Önde şiddetli baskı yapalım dedik. Rakibi baskı altına almak istedik. 15 dakika baskıyı doğru yapamadık, rakibe temas edemedik, geriye püskürtmek gerekiyordu. Yediğimiz ilk golde orta sahanın biri yayda, diğeri uzakta. Planladığımız, Mendy'nin orta sahada olmasıyla ilgili düşündüklerimiz ilk 15-20 dakika karşılığını vermedi. Sonra oyuna hakim olduk ama fazla bir şey üretemedik. Bardhi'yi alıp oyun dağılımını daha doğru yaptık. Sonuna kadar oyunda kalırsak oyun bize dönecekti. Oyundaki aksiyonlarımız doğru, topa sahip olma yüzdemiz fazla, duran top, arkasından penaltı.

"VAR niye karışmadı, merak ediyorum"

Hakem performansını değerlendiren Avcı, şu ifadeleri kullandı:

Penaltı bilmiyorum, kırmızı kart olabilir mi? Bilgilendirme olursa sevinirim. Penaltıda kırmızı kart var mı yok mu? 2 tane net faul var üst üste Umut Bozok'a, devamında da gol var. VAR niye karışmadı, merak ediyorum. Bilgilendirme olabilir.

"Maçın sonunda yaşadıklarımız üzüntü verici"

Son olarak maçı değerlendiren Avcı, şunları dedi: