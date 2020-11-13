Abdullah Avcı: Şampiyonluk elimizden alındı

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir'i çalıştırırken Galatasaray ile girdiği şampiyonluk yarışı ve Beşiktaş'tan alacakları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

RadyoGol'e konuşan gazeteci Ferudun Niğdelioğlu, Abdullah Avcı'yla yaptığı görüşmeden bahsetti.

Niğdelioğlu, "Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'tan almadığı paralar var. Vaat edilen paraların hiçbiri ödenmemiş. Bunun için de bir hukuki bir süreç başlatmamış. Hoca daha önce Manisaspor'dan ayrılırken el sıkışarak ayrılmış. 2.5 milyon lira bırakmış." dedi.

"BEŞİKTAŞ'TA DURUMU TOPARLAMAMI İSTEMEDİLER"

Usta gazeteci, "Abdullah Hoca, 'Beşiktaş'ın bugünkü durumunun da mı sebebi benim? Demek ki bir eksiklik var. Bunu zaman içerisinde toparlama gibi bir amacımız, yol haritamız vardı ama bunu istemediler' diyor." şeklinde konuştu.

"ŞAMPİYONLUK BİZİM ELİMİZDEN ALINDI"

Niğdelioğlu, Avcı'nın sözlerini şöyle tamamladığını belirtti: "Benim başarısızlığım, yapamadıklarım konuşuluyor ya, 'Abdullah Avcı ne yaptı ki deniyor' ya. O sene tescillenmiş bir konu var. 2 maç zaten kusurlu ilan edildi. Hakemlerin hakemlikleri bitirildi. O sezon şampiyonluk bizim elimizden alındı. Ben Fatih Terim'in kulübesine gitseydim aynı hareketleri yapsam ne olurdu?"