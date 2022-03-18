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    Abdullah Avcı: Şampiyonluk kutlaması 1 hafta uzayacak

    Abdullah Avcı: Şampiyonluk kutlaması 1 hafta uzayacak

    Rizespor'a 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, "Şampiyonluk kutlaması 1 hafta uzayacak belki." ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2022 - 23:03
    • Güncelleme : 18.03.2022 - 23:08
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    Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Rizespor'un konuğu oldu.

    Bordo-mavililer, mücadeleden 3-2 mağlup ayrılarak bu sezon 2. mağlubiyetini aldı.

    Şampiyonluğa 4 galibiyeti kalan bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu.

    Avcı açıklamalarında, "Aslında normalde 2-0 önde girerdik devreye. 2 pozisyonumuz vardı, ve rakibe pozisyon vermedik. Dönen topları alıyoruz, devam ediyoruz. Bu ikinci yarıda yoğunlaştı ve golü bulduk.

    Abdullah Avcı: Şampiyonluk kutlaması 1 hafta uzayacak #1

    "ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI 1 HAFTA UZAYACAK"

    Oyunda üstünlüğümüz vardı ama 3 tane penaltı, buna yapabileceğimiz bir şey yok. Kazanmak için her şeyi yaptık, kazanabileceğimiz maçı berabere de bitiremedik ve kaybettik.

    Şampiyonluk kutlaması belki bir hafta uzayacak, onun dışında bir şey olmayacak bizim için. Hem kupayı hem de ligi alabilecek gücümüz var." ifadelerini kullandı.

    Abdullah Avcı: Şampiyonluk kutlaması 1 hafta uzayacak #2


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