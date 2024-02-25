Abdullah Avcı: Sarı kart gördüğüm pozisyonda hakem haklı, özür dilerim Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Adana Demirspor maçının ardından "Hakeme iki pozisyonda itirazım oldu. Sarı kart gördüğüm pozisyonda hakem haklı. Buradan özür diliyorum" ifadelerini kullandı:

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Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.

Akyazı Stadı'nda oynanan bu kritik mücadeleyi 11.614 futbolsever tribünden takip etti.

Hakem Burak Şeker'in düdük çaldığı karşılaşmada ev sahibi ekibin tek golünü 21. dakikada Trezeguet kaydetti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Adana Demirspor maçı sonrası açıklama yaptı.

"Beşiktaş maçıyla birlikte oyun kalitemiz arttı"

Abdullah Avcı yaptığı açıklamada, şunları dedi:

Beşiktaş maçıyla birlikte oyun kalitemiz arttı ama sonuç alamıyorduk. 4 maç kazandık, 1 tane kupa ve bu maçlarda gol yemedik. 2-0 ile içeri de girebilirdik bu maçta. Keyif aldığımız bir ilk yarı oynadık. Opsiyonlarımızı doğru kullanamadık. İkinci yarı da da fırsatlarımız oldu. Kazanmak geçiş döneminde çok önemli. Gelecek sezonun planlarını daha iyi yapabilmek için kazanmak çok önemli. Afrika Kupası'ndan gelen oyuncular da fiziksel olarak iyi seviyeye geldiğinde çok daha iyi olacak.

"Sarı kart gördüğüm pozisyonda hakem haklı"

Avcı, şu şekilde konuştu:

Umut'a teşekkür ediyorum. Ona verdiğimiz fırsatı iyi kullanıyor. İyi bir profesyonel örneği gösterdiği için teşekkür etmek istedim. iyi bir takıma karşı kazandık. Hakeme iki pozisyonda itirazım oldu. Sarı kart gördüğüm pozisyonda hakem haklı. Buradan özür diliyorum.

"Taraftarımıza ve buraya gelenlere teşekkür ediyorum"

Deneyimli çalıştırıcı ayrıca, şu ifadeleri kullandı:

Taraftarımıza ve buraya gelenlere teşekkür ediyorum. Çarşamba günü kupa maçında desteklerini bekliyoruz. Tribünleri dolduracaklarına inanıyorum. Fernandez'i koruduk bugün. Berat biraz sorunu vardı ama 2. golü bulamadığımız için onu koruyamadık. Şuan itibariyle Fernandez'i saymazsak sakatımız yok diyebiliriz. Orsic de zaten Mart ayında bizimle birlikte olacak.

"Çalıştığımız tüm pozisyonları uygulamaya çalıştık"

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, şu ifadeleri kullandı:

Ligde gol yemeden alınan 9 puan var. Oyun kalitesinin yükseldiği bir süreci yaşıyoruz. Beşiktaş maçında Afrika Kupası'nda olan oyuncularımızdan bazılarının gelmesi, sakatlıktan çıkanlar veya bizden transfer olup ayrılanlar. 1.5 aylık süreçte inişleri çıkışları yaşadık ve arkasından da oyuncuların gelmesiyle beraber oyun kalitesinin yukarıya çıktığı bir süreci yaşıyoruz. Müsabakanın ilk yarısında harika bir oyun oynadık. Çalıştığımız tüm pozisyonları uygulamaya çalıştık. İlk yarıda 3-0 içeriye de girebilirdik. Burada biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Tekrarlar yapmamız gerekiyor. Bu tür durumlarda rakipler her an devreye girebilir. Oyuncularım oyun disiplinine sadık kalarak oyunun içinde kalmaya çalıştılar. İyi bir örnek gösteriyorlar. Kafalarını kaldırıp hedeflediğimiz yere doğru gitmemize katkıda bulunuyorlar.

"Onun için doğru zamanı bulmaya çalışıyorduk"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Umut Güneş'e ayrı bir parantez açarak şu ifadeleri kullandı: