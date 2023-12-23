Abdullah Avcı: Senenin son maçını kazanmak istiyorduk

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Trabzonspor, Süper Lig'in 18'inci haftasında Başakşehir'i konuk etti.

Akyazı'da oynanan mücadelede konuk ekip 11. dakikada Pelkas ile öne geçti

Bordo-mavililer 34. dakikada Mendy'nin attığı golle beraberliği yakaladı ve karşılaşma 1-1 bitti. Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 27'ye Başakşehir ise 19'a yükseltti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Bu yaşananlar canımızı sıkıyor"

Maç sırasında gelen şehit haberlerine değinerek sözlerine başlayan Avcı, şunları dedi:

"Direkten dönen var, kaçırdıklarımız var"

Maç hakkında değerlendirme yapan Abdullah Avcı, şu ifadeleri kullandı:

İki tane organizasyonu ve sistemi olan takım. Baskılarımızı doğru yaptık. Bir tane çıkışta, geniş alana çıktıklarında ilk yarıda gol yedik, ondan sonra yine doğru oynamaya çalıştık. Direkten dönen var, kaçırdıklarımız var.

"Bugün kazanmaya daha yakındık"

Oyunun yeterli olmadığını söyleyen Avcı, şu ifadeleri kullandı:

Bugün kazanmaya daha yakındık. Yol uzun bir yol. Gelişmek kolay olmuyor. Kazanabilirdik ama iyi bir takıma karşı oyun olarak geçen haftalardan daha iyisini yaptık diye düşünüyorum ama yeterli değil. Biraz daha gol vuruşu, kalite. Senenin son maçını kazanmak istiyorduk, kazanamadık. Tek mağlubiyetimiz var. Şu arayı daha iyi değerlendirip ondan sonraki sürece daha sağlıklı hareket etmeye çalışacağız.