Abdullah Avcı: Şenol Güneş gibi tarihe geçmek istiyorum

Trabzonspor'u seçmesindeki en büyük nedenin kulübün arması, markası, geçmişi ve hedefleri olduğunu belirten Abdullah Avcı, Şenol Güneş gibi tarihe geçmek istediğini söyledi.

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili kulübün Youtube kanalına konuştu.

Karadenizli olduğunu ve bu havayı çok iyi bildiğini söyleyen 57 yaşındaki teknik adam, Şenol Güneş, Ali Kemal Denizci, Özkan Sümer ve Ahmet Suat Özyazıcı gibi isimlerin yakaladıkları başarılara ulaşmak istediğini dile getirdi.

Avcı'nın sözleri şu şekilde:

"BU ÇOĞRAFYANIN ÇOCUĞUYUM"

"Trabzon, Karadeniz… Bu havayı çok iyi bilen biriyim, bu coğrafyanın çocuğuyum. Olumlu olumsuz duyguları da bilen bir yapım var."

"Geçen gün kahvaltıdan döndük. Trafikte ışıklarda durdum, önümde üç araba vardı. Bir tane büyük bir kamyonet geçti. O da durdu. Benim olduğumu fark edince vitesine taktı geri geldi, selam verdi. Şehrin içindeyken Trabzon’da olduğunuzu daha net anlayabiliyorsunuz."





"TRABZON'U SEÇMEMİN NEDENİ ARMASI, MARKASI, TARİHİ VE HEDEFLERİ"

"Trabzonspor'u seçmemin en büyük nedeni Trabzonspor’un arması, markası, geçmişi, tarihi ve hedefleri."

"Futbolun bugün teknolojinin de, bilimin de veya neyi gerektirdiğine veya benim oyuncu grubumun profiline göre nasıl bir formasyon gerektiğiyle ilgili hepimiz üzerinde çalışıyoruz. Aksiyon filmi gibi futbol oyunu kalmadı artık."





"Devamlı baskılı ve rakip takım ceza sahası içinde oynayan oyun isteniyor ama dünyada böyle bir şey kalmadı. Bu olacak ama biz tabi bunun süresini biraz daha arttırıp, bunun içine bir futbol akılını ve organizasyonunu sokmamız gerekiyor."

"Şöyle bir şey var Türkiye’de "çok pas yapıyor" veya "dikine oynuyor" deniyor. Dikine oynayacak adam yoksa pas yapmak zorundasın. Pas yapmanın başka amaçları vardır. Topu kaybettiğin yerde saha dağılımın doğru değilse o baskıyı yapamazsan geriye doğru koşarsın."

"ŞENOL GÜNEŞ GİBİ TARİHE GEÇMEK İSTİYORUM"

"Umarım o sevgiye, o saygıya ve camianın geçmişine doğru cevaplar veririz. Trabzonspor’un tarihinde bundan evvel Ahmet Suat hocamız, Özkan hocamız, Şenol hocamız, Ali Kemal hocamız gibi yer almak istiyorum."