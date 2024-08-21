Abdullah Avcı, St. Gallen maçı öncesi konuştu: Duran toplar bizim için çözüm yollarından birisi olabilir Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Konferans Ligi maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

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Haber Merkezi

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki ilk maçında St. Gallen'le yarın karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Bordo-mavililer, rakibini 29 Ağustos Perşembe günü konuk edecek ve turu geçmesi halinde Konferans Ligi'nde lig aşamasına kalacak.

Maç öncesi ise teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

"ŞİDDETLİ BASKILARI VAR"

Avrupa kupalarındaki sürecimizin uzun sürmesini ve devam etmesini istiyoruz. Analizimle ilgili ise Avrupa'da bütün takımların saha organizasyonu var. Rakip 4-4-2 ve 4-2-3-1 dizilişlerini alıyor. Şiddetli baskıları var. Direkt oyunları var ve ikinci topları kovalıyorlar. Özellikle çözüm noktalarında zayıf noktalarının olduğunu görüp çalışmalar yaptık. Duran toplar da bizim için çözüm yollarından birisi olabilir.

"UMARIM BU ÇIKIŞ YARIN BURADA BAŞLAR"

Trabzonspor taraftarının yakın zamanda ihtiyaçları var. Ben iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Son gelen 2 oyuncuyla birlikte taraftarın ve bizim istediğimiz organizasyonu, herkesin mutlu olabileceği Trabzonspor'u sahaya koyacağız diye düşünüyorum. Umarım bu çıkış yarın burada başlar.

"EN OLUMSUZ MAÇTI"

Geçen haftaki Rapid Wien maçı benim antrenörlük hayatımdaki en olumsuz maçtı. Rakibe saygı duymak gerekir. Oyun ekibimi ve oyuncuları yordu. Bu oyun artık detayların içine girdiği bir oyun. 1-2 kişi bile oyuna girmezse sorun yaşıyorsun. 7-8 kişi oyuna girmediğinde karşılığını alma ihtimalin hiç yok. Görüntü hiç hoş değildi.

"OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ TABİİ Kİ OLACAK"