Abdullah Avcı: Taç antrenörü getiriyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu sezon lig yarışının oldukça zorlu geçeceğine inandığını söyledi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan bordo-mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarıyla yemekte bir araya gelerek sohbet etti.

Avcı, geçen sezon arzuladıkları şampiyonluğa ulaştıklarını ancak yeni sezonda rekabetin daha fazla olacağını düşündüğünü belirtti.

Oturmuş bir kadro ve sisteme sahip olduklarını dile getiren Avcı, "Rakiplerimiz büyük takımlar. Oyuncu alıyorlar. Güçleri var. Hazırlık maçları, Avrupa kupaları, lig bir başlasın, daha belirleyici olur. Geçen seneki gibi yarış yüksek bir puan farkıyla gitmeyecektir. Bu zaten her zaman olabilecek bir şey değil. Çünkü gerçekçi olmak lazım. Zorlu bir lig yarışı olacak. Ancak bizim agresif, güzel oyunumuz devam edecek diye düşünüyorum." diye konuştu.

"11 sene önce ben söylemiştim"

Avcı, oyuncularla genelde ortak noktada buluştuklarını vurgulayarak, "Bunun analizi var, sahada pratiği var, çözüm noktası var, duran topu var, taçı var... Mesela bu sene taç antrenörü de getirtiyoruz. Yazışmalarını yapıyoruz. Avusturya kampına gelecek. Yani part-time çalışacak. İngiliz kulüplerinde görev yapmış. Analizler yapılacak, onun üzerinden çalışmalar yapılacak. Ben bunu 11 sene önce A Milli Takım'dayken söylediğimde, 'Ne diyor bu?' dediler. Ancak Liverpool gibi takımlar getirince değerli oldu." açıklamasını yaptı.