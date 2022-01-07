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    Abdullah Avcı: Taraftarımız desteği artırsın

    Abdullah Avcı: Taraftarımız desteği artırsın

    Trabzonspor'da Abdullah Avcı Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından, "18 maç kaldı. Bir şey kazanmadık, 3 puan kazandık. Taraftarımız, desteğini artırarak devam etsin." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2022 - 22:30
    • Güncelleme : 07.01.2022 - 22:40
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    Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, evinde Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.

    Bordo-mavililer mücadeleyi 1-0 kazanarak puanını 49'a yükseltti.

    Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu.

    Avcı açıklamalarında, "Her maç zor. Rakibe bir fırsat verdik ama hep oyunun içindeydiler. Oyun, ilk yarıda zaman zaman çok durdu. Ne zaman oyun planımızı doğru uygulasak, kaleye indik. İkinci yarı bunu daha fazla yaptık. 1-0’a da, 3-0’a da 3 puan veriyorlar.

    Rakibi fazla devreye sokmadan kazandık. Geri sayıma gittiğimiz bu dönemde, bu önemliydi. Rakibin statik kalması bizi yordu ama kazanmayı bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum.

    Abdullah Avcı: Taraftarımız desteği artırsın #1

    “18 MAÇ KALDI TARAFTARIMIZ DESTEĞİ ARTIRSIN”

    18 maç kaldı. Bir şey kazanmadık, 3 puan kazandık. Taraftarımız, desteğini artırarak devam etsin. Zaman daralıyor. İkinci yarıya güzel bir başlangıç yapmak önemliydi. Sivasspor karşısında bir final daha var, oraya odaklanacağız.

    Abdullah Avcı: Taraftarımız desteği artırsın #2

    "PUCHACZ PAZAR BURADA OLACAK"

    Puchacz, bir aksilik olmazsa yarın veya pazar günü burada olacak.

    Stoper konusundaki çalışmalarımıza bakacağız. Djaniny’nin sakatlığının net raporu gelecek, ona göre de bir planlama yapacağız.” ifadelerini kullandı.

    Abdullah Avcı: Taraftarımız desteği artırsın #3

    (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)


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