Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, geçen sezon sonunda oyuncularını şampiyon olacaklarına inandırdığını ve buna göre çalıştıklarını söyledi.

Süper Lig’in 35. haftasında Trabzonspor, kendi evinde 2-2 berabere kaldığı Antalyaspor maçının ardından şampiyonluğunu ilan etti.

Karşılaşmanın ardından konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Trabzonspor bu sene şampiyon olacak dedim; bu bir inanmışlığın sonucu” dedi.

İHA'nın haberine göre; Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu akşam ligin şu andaki en iyi formasyona sahip, rahat top yapan takımı ile maç yaptıklarını hatırlattı.

Abdullah Avcı: Trabzonspor bu sene şampiyon olacak dedim, bu bir inanmışlığın sonucu - VİDEO

"Önümüzdeki sezon şampiyon olacağız dedim, bu inanmışlığın bir sonucu"

Avcı, "Geçen sene ilk geldiğim senenin sonuydu. Son maçtı. Gençlerbirliği maçını kazanmıştık. Odamda oturuyordum. Televizyonda Beşiktaşlılar seviniyordu. Soyunma odasına girdim. Son maçtı. ‘Beşiktaşlılar seviniyor bende bir sene evvel oradaydım’ dedim. ‘Onların şampiyonluğunu tebrik ediyoruz’ dedim. ‘Önümüzdeki sezonda Trabzonspor şampiyon olacak. Şimdi tatile gidiyorsunuz. Tatilden bu şekilde dönün’ dedim. Bunlar kayıtlarda var. Haziran 28 ilk antrenman. Trabzonspor’un geninde şampiyonluğa oynamak vardır. Trabzonspor bu sene şampiyon olacak dedim. Bu bir inanmışlığın sonucu. 34 hafta oyun olarak çok dengeli planlı ve organize bir şekilde geldik. 28 haziranda start verdiğimizdeki ilk antrenmandaki sözlerim bu şekildeydi" dedi.

"Ligin rekabeti, bence saygıdan geçiyor"

“Geçen sene yarışırken bu senenin hem transfer planlamasını hem de sezon başı planlamasını, kamp planlamasını ve oyun formasyonundaki planlamayı yaptık” diyen Avcı, “Başkan burada. Bu konuda doğru organize olduk ve hızla mesafe kat ettik. Ligde erken yol almak çok önemliydi. İstanbul takımlarının hiç birine maç kaybetmedik. Ligin rekabeti bence saygıdan geçiyor. Benim için bu sene şampiyonluk kadar değerli olan Ali Koç’un Trabzonspor’un oyununa ve emeği ile ilgili söylediği sözler. Burak Elmas’ın söylediği sözler, Ahmet Nur Çebi’nin söylediği sözler aslında benim ve Trabzonspor’un ne kadar güzel işler yaptığının bir göstergesiydi. Onun için bazen oyunu kaybedersin bazen şampiyonluğu kaybedersin ama saygıyı hiçbir zaman kaybetmemek en güzeliydi bence. Onun için onlara da teşekkür ediyorum. Başkanımız Ahmet Ağaoğlu’na ve yönetim kuruluna da bize sağladıkları ortam ve enerji için teşekkür ediyorum. Ertuğrul Doğan’a bize sağladığı ortam maddi manevi destekleri ve enerjisi ile teşekkür ediyorum. Beni buraya transferimde ikna ederek getirdi. İyi ki getirmiş. Onun için bu duyguları karşılıklı yaşadık. Bütün dünyadaki Trabzonsporlulara sezon başında da söylediğimiz gibi iyi ki Trabzonspor var dedirtmek istiyoruz demiştik. Bugün geldiğimiz nokta da bu. Emek veren çimcisinden çaycısına kadar ve özellikle taraftarımız sene başından itibaren takımımızla çok güzel bir enerji oluşturdu. Savunmayı hücumu beraber yaptık. Onların yaşadıkları birçok geçmişten kalan olumlu olumsuz duyguları var. Bu şampiyonlukla beraber bu duygularının da daha iyi bir şekilde dengelenip oturacağını da düşünüyorum. Onun için bütün Trabzonspor sevdalılarına hayırlı olsun. Şimdi önümüzde bir kupa daha var. Ona odaklanacağız. İki gün izin yapıp yorgunluklarımızı atıp kupadaki hedefimize ulaşmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Üretmeye ve yarışmaya devam edeceğim"

Türk futbolunun her kademesinde çalıştığını ve oynadığını hatırlatan Abdullah Avcı, “Yardımcı asistan koçluğu, altyapılarda teknik sorumluluk yaptım, genç milli takımlarda çalıştım, 2. ligden bir takımla lige çıktım, A Milli takımı çalıştırdım. Bu bence hayatta biraz doğru dürüst ve samimi şekilde davranıyorsan hayat sana fırsatlar veriyor. Bugün için itibariyle Trabzonspor’da Süper Kupa’yı yaşadım, şimdi Süper Lig’i yaşadım. Umarım Türkiye Kupası’nda da yaşayacağız. Başkan bana ‘6 ayda bir kupa alıyorsun’ diyor. Ben de, ‘20 sene çalıştım, belki de şimdi karşılığını alıyorum’ demiştim. Abdullah Avcı ekibiyle beraber çalışmaya ve üretmeye devam edecek. Çalışmadan, üretmeden, iletişim kurmadan hiçbir karşılığı yok. Bu oyun artık yerinde durmuyor. Ahmet’in çıkıp yerine Mehmet’in girdiği bir organizasyondur. Kulübün içi de sahanın içi de bir organizasyondur. Ben de bununla ilgili devamlı kendimi ekibimle beraber geliştirmeye çalışıyorum. Eğer bir gün bunu hissetmezsem o zaman çekilirim. Üretmeye ve yarışmaya devam edeceğimi düşünüyorum” şeklinde konuştu.