Abdullah Avcı: Trabzonspor her zaman kazanmak için oynar

Süper Lig'de konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonsporda Teknik Direktör Abdullah Avcı, kazanmak için oynadıklarını, Avrupa'da olmayı planladıklarını söyledi.

Süper Lig’in 40. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi Trabzonspor 2-1 kazandı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ilk yarıda maçı bitirebileceklerini dile getirere şunları söyledi:

"OYUNCULARIM İYİ NİYETLE OYNADI"

"İlk yarıda maçı bitirebilirdik. İkinci yarı golü bulduk. Oyun elimizde giderken yaptığımız çalışmalar, uygulamalarımıza rağmen kenar ortadan skor 2-1’e geldi. Rakip sayısal olarak fazla geldi. Belki pozisyon vermedik ama rakip gol atacak gibi hissettirdi. Girdiğimiz pozisyonlar var. Ligin sonuna geldiğinde oyuncuların ciddiyeti, oyun planına sadık kalması bütün hepsi iyi niyetle uyguladılar. Onlara teşekkür ediyorum."





"TRABZONSPOR'UN AVRUPA'DA OLMASI GEREKİYOR"

Trabzonspor’un Avrupa kupalarına katılmayı garantilediği yönündeki bir soru üzerine Avcı, "Trabzonspor’un hedefi her maçı kazanmak, zirvede olmaktır. Bugün itibariyle ligin değerlendirmesini de yapabiliriz. Sıralamamız, bütün veriler aşağıdan yukarı doğru seyretti. Trabzonspor’un Avrupa kupalarında olması gerekiyor. 1-1,5 aydır önümüzdeki senenin planlamasını yapıyoruz. Önümüzdeki sene daha fazlasını, daha iyisini hak eden bu şehre vermeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.