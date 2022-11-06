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    Abdullah Avcı: Trabzonspor içeride berabere kalıyorsa iyi sonuç değil

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Konyaspor maçının ardından konuştu. Avcı, "Trabzonspor içeride berabere kalıyorsa iyi sonuç değil, hele 2-0'dan 2-2 hiç iyi değil." dedi.
    • 06.11.2022 - 22:55
    • Güncelleme : 06.11.2022 - 23:15
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    Abdullah Avcı: Trabzonspor içeride berabere kalıyorsa iyi sonuç değil

    Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

    Akyazı'da oynanan mücadelede Trabzonspor, 2-0 öne geçmesine rağmen maçın sonuna kadar bu üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-2 sona eren Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

    "Trabzonspor içeride berabere kalıyorsa iyi sonuç değil"

    2-0'dan maç vermelerinin iyi olmadığını söyleyen Avcı, "Trabzonspor içeride berabere kalıyorsa iyi sonuç değil, hele 2-0'dan 2-2 hiç iyi değil. Oyunun başı ve ortasında baskılar, topu kazanma, oynama, 2-0'ı yakalama... Her şey harika gidiyor. Rakibe hiçbir şey vermiyoruz. 2-0 iyi skor.

    Devre bitiyordu, 8 dakika uzatma vardı. Maçı koparacağın bölümde 2-1 ile içeri gidiyorsun. Bir şey veriyor muyuz, vermiyoruz ama biz de giremiyoruz ama bizim gibi takımın böyle gol yememesi geliyor." dedi.

    Abdullah Avcı: Trabzonspor içeride berabere kalıyorsa iyi sonuç değil #1

    "Eline çarptı mı, çarpmadı mı bilmiyorum ama golü verdiler"

    Sakatlıkların kendilerini zorladığını söyleyen Abdullah Avcı, "Eline çarptı mı, çarpmadı mı bilmiyorum ama golü verdiler. VAR'dan baktılar. Ömür sakatlanınca yerli sokmamız gerekti. Hüseyin Türkmen'in de sakatlığı vardı, yine yerli oyuncu durumu. Sağ tarafa onu alayım, sol beke alırım, Marc'ı sola kaydırırım. Hakikaten zor bir durum." ifadelerini kullandı.

    Abdullah Avcı: Trabzonspor içeride berabere kalıyorsa iyi sonuç değil #2

    "Marc Bartra hastaneye gitti"

    Takımın İspanyol stoperi Marc Barta'nın durumu hakkında bilgi veren Avcı, "Bir takım hamleler yaptık, pozisyona girdik ama olmadı. İkinci yarı daha iyi oynayabilirdik. Birçok şey bulduk ama değerleniremedik. Konyaspor iyi bir takım, bunu kabul ediyoruz ama sonuç alabilirdik, puan kaybettik, üzgünüz.

    Cezalılar, sakatlar var. 21 maç oynadık, 22'inciyi oynayıp araya gideceğiz. Pozisyon vermedik ama maç berabere bitti, üzgünüz. Marc Bartra hastaneye gitti. Başı dönüyor." ifadelerinde bulundu.

    Abdullah Avcı: Trabzonspor içeride berabere kalıyorsa iyi sonuç değil #3


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