Trabzonspor'un başarılı teknik direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi’ni ziyaret etti. Avcı, "Sayısız kupa ve başarılar insanı gururlandırıyor" dedi.

Pazartesi günü Sivasspor'la kendi evinde karşılaşacak olan Trabzonspor'dan teknik direktör Abdullah Avcı Trabzonspor müzesini ziyaret etti.

"BAŞARILAR İNSANI GURURLANDIRIYOR"

Abdullah Avcı ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Trabzonspor, tarihte ilk kez şampiyonluğu Anadolu’ya taşıyarak bir devrimin altına imza atmış köklü bir kulüp. O köklerin hepsi müzede yerini almış. 1900’lü yıllardan bugüne sayısız kupa ve başarılar insanı gururlandırıyor." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Abdullah Avcı basın toplantısında başarılı bir takım kurmak ve kupalarda favori olan bir takım kurmak istediğini belirtmişti. Avcı, “Bugün Trabzonpor’un başarısı için varım. Dingin denize değil Karadeniz’in dalgalı denizine çıktım. Buranın başarısı için varım. Birçok takımdan teklif aldım. Ama Trabzonspor’dan teklif alınca sabaha kadar uyku uyuyamazsın. Dingin denizden Karadeniz’in dalgalı denizini seçtim.” diyerek mücadeleye hazır olduğunun da sinyalini vermişti.

Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Trabzonspor Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 2 maçta 2 galibiyet alarak moral buldu.

Geçmişte kazanılan kupaları inceleyen Avcı ziyaretin ardından antrenman için yeniden tesislere döndü.