Abdullah Avcı: Trabzonspor'dan teklif aldığınızda uyuyamazsınız

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı basın mensuplarının karşısına geçti. Deneyimli çalıştırıcı "Trabzonspor'da olduğum için mutluyum" dedi.

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başarılı teknik adam, "Sadece Antalyaspor değil, birçok takımdan teklif aldım ama Trabzonspor söz konusu olunca uyuyamazsınız. Ben dingin denizlere değil, dalgalı denizlere geldim." dedi.

"TRABZON'DA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

"Trabzon'a gelirken bana, 'Çok sert bir yere gidiyorsun, medyası çok serttir' dediler. Ben Karadeniz insanını çok iyi tanırım. Ben de bir Karadeniz çocuğuyum. Bunu unutmayın. Trabzon'da olmaktan ve Trabzonspor'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Karadeniz'in bir çocuğu olarak buraya olan aidiyet hissimi artırıyor. Bu benim için çok önemli bir motivasyon kaynağı oluşturuyor."





"ÇOK KISA SÜREDE NET BİR ŞEKİLDE SÖYLEYECEĞİM"

"Klopp'un ilk iki sene neler yaptığını, Alex Ferguson'un Manchester United'da yıllar sonra başarıya ulaşması gibi birçok örnek sayabilirim. Ben bu kadar zamanı ve sabrı belki beklemiyorum ama bu kadar dalga yaşamış bir takımla kısa sürede hedeflerimiz ne olacak bunu çok kısa sürede net bir şekilde söyleyeceğim. Burası Trabzonspor. Duygusu ve heyecanının yanına futbol aklını da sokacağız. Bu desteği bekliyorum."

"BERABER HAREKET EDEN BİR TAKIM OLMAMIZ GEREKİYOR"

"Geldiğimiz günden bu yana takım savunmasıyla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Oyuncuların büyük bölümü buna da sağlıklı yanıt verdi. Ligimizde takım savunmasını doğru yaptığınız sürece hücum opsiyonlaırnı geliştirebilirsiniz. Beraber hareket eden, beraber baskı yapan ve sahada beraber üzülen, sevilen bir takım olmamız gerekiyor. Onun duygusu bu şehirde var.

Trabzon taraftarının gücünü çok iyi biliyorum. Buraya daha önce geldiğimde bunu çok net bir şekilde gördüm. Türk futboluna iyi hizmetler etmeye çalışıyorum. Teknik adam olarak oyunu geliştirmeye çalıştım. Buna kavga mı dersin, mücadele veya savaş mı dersin bilmiyorum. Bunun adına ne demek istiyorlarsa o şekilde ifade etsinler."





"TRANSFER KONUSUNDA GÖRÜŞECEĞİZ"

"Oyuncu grubu antrenmanda istediklerimize iyi karşılık veriyorlar. Umarım maçta da bunu görebiliriz. Fiziksel olarak takım iyi durumda. Biz enkaz almış durumda değiliz. Bundan önceki hocalara teşekkür ediyorum. Bugün sıra bizde. Umarım daha yukarılara taşırız. Transfer konusunda oyuncu izleme komitesiyle görüşeceğim. Öncelikle tespitlerimizi yapacağız, sonrasında konuşacağız."

"FUTBOL OYNANMALI"

"Futbolun iyileştirme gücü var. Futbol oynanmalı. Bizim sahada olmamız gerekiyor. Kendimizi izole etmeliyiz. Hiç yaşamadığımzı bir tecrübeyi yaşıyoruz. Haftada 3 maç yapacağız. Sakatlıkların ne derece olacağına bakacağız. Az sakatlık ve az hastalıkla bu süreci geçirmeyi temenni ediyoruz."





"TRABZON'DAN TEKLİF ALDIĞINIZDA UYUYAMAZSINIZ"

"Birçok takımdan teklif aldım ama Trabzonspor'dan teklif aldığınızda heyecandan uyuyamazsınız. Trabzonspor, herkese teknik direktörlük teklif etmez. Bir kere buraya gelmek büyük heyecan yaratıyor. Hem başkana hem yöneticilere çok teşekkür ediyorum..."

