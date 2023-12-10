Abdullah Avcı: Trabzonspor'un her zaman hedefleri vardır Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gaziantep FK maçının ardından "Biz kenetlendiğimiz sürece Trabzonspor her zaman bu ligin en iyi takımıdır" dedi.

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Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanına konuk oldu. Gaziantep Kalyon Stadyumu'ndaki maçı Trabzonspor 3-1'lik skorla kazandı.

Trabzonspor'un gollerini 48 ve 76. dakikalarda Trezeguet ile 59. dakikada Anastasios Bakasetas attı. Gaziantep FK'nın tek golü 80. dakikada Denis Draguş'tan geldi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gaziantep FK'yı mağlup ettikleri maçın ardından açıklama yaptı.

"Yüzde 60 topla oynayıp bu kadar pozisyona girmek kolay değildi"

Abdullah Avcı, sözlerine şu şekilde başladı:

Maçtan önce konuştuk. Rakip değişik formasyonda oynuyordu biz hepsine hazırlanmıştık. Rakip bize nasıl baskı yapacak, biz bunlardan nasıl çıkacağız... Bunların hepsine çalıştık. Bugün topa daha fazla sahip olacaktı ve bunun için Mendy'yi stoperde kullandık. Bunun da karşılığını aldık. Yüzde 60 topla oynayıp bu kadar pozisyona girmek kolay değildi.

"Kenetlendiğimiz sürece Trabzonspor her zaman bu ligin en iyi takımıdır"

Trabzonspor'un her zaman hedeflerinin olduğunu söyleyen Avcı, şu ifadeleri kullandı:

Oyuncularım plana çok sadık kaldı. Edin Visca'nın asistleri gol olsa 6-7 asist yapabilirdi. İyi, güçlü ve büyük bir aileyiz. Bunu devamlı, istikrarlı bir hale getirmek için çalışacağız. Organizasyona sadık kaldıkları için oyuncularımı tebrik ediyorum. Trabzonspor'un her zaman hedefleri vardır. Oyun olarak da skor olarak da harikaydı. Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Onun için biz kenetlendiğimiz sürece Trabzonspor her zaman bu ligin en iyi takımıdır.

"Bu maç trafiğine alışmak zorundayız"

Abdullah Avcı ayrıca, şu sözleri sarf etti: