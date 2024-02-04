Abdullah Avcı: Trezeguet, Beşiktaş'tan fazla pozisyona girdi Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından "Trezeguet, bugün Beşiktaş'tan daha çok pozisyona girdi" ifadelerini kullandı.

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Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, puanını 39'a yükselterek bordo-mavili rakibinin üstüne çıktı ve puan cetvelinde 3. sıraya yerleşti.

Pozisyon anlamında kısır geçen ilk yarının 44. dakikasında Semih Kılıçsoy'un attığı golle soyunma odasına 1-0 önde giden siyah-beyazlılar, 62. dakikada genç golcüsünün golüyle skoru 2-0 yaptı ve 3 maçlık aranın ardından 3 puanın sahibi oldu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

"Oyun olarak kaybetmedik, skora olarak kaybettik"

Avcı, sözlerine şu şekilde başladı:

Enis Destan değişikliği sakatlıktandı. Ayağı ağrıyordu. Taxi'yi oyuna alınca 4-4-2'ye döndük. Ancak bu kadar değişiklik yapabildik. Son haftalarda oynadığımız en iyi oyundu. Yapamadıklarımız ne dersen, topa sahip olduğumuz dönemlerde erken final pasları attık. Bazen topa sahip olduk atak sonuçlandırdık. Duran top organizasyonlarımız var. Hem ilk yarıda hem ikinci yarıda pozisyonlarımız var. Oyunu genel anlamdaki son haftalarda oynadığımız en iyilerdendi. Yeterli mi? Oyun olarak kaybetmedik, skora olarak kaybettik.

"Hakem de formsuz, ben de formsuzum"

Hakem hakkında konuşan Abdullah Avcı, şu sözleri sarf etti:

Beni biliyorsunuz, hakem hakkında hiç konuşmuyorum. 5 taneyi geçmez. Bir hakem seneler evvel bir hakem hata yapmış maçımızda. Hakem de formsuz, ben de formsuzum. Bu maçı ona bağlayamayız demiştim. Hakem arkadaşımız arayıp teşekkür etmişti. Geçen hafta 1-0 galibim, 46. dakika... Top tacın dışına çıkıyor, oyun devam ediyor, kırılma golü yiyorum.

"Bugünkü pozisyon için bilgilendirme yaparlarsa sevinirim"

Avcı, açıklamalarına şöyle devam etti:

Zaten şu an dalgalı giden bir süreç... Hiçbir ses yok. Bugün penaltı pozisyonu. Sordum ben test etmek için. 44-45. dakika... Ben aynısını Fenerbahçe maçında, 3-2 kazandığımız maçta, şunu söyledim. 'Merak ediyorum, bilmiyorum, açıklama yaparlarsa çok iyi olur.' dedim. Mehmet Can'ın forması çıktı, penaltı ve devam etti. Fenerbahçe'ye penaltı verildi. Bugünkü pozisyon için bilgilendirme yaparlarsa sevinirim. Bu top dönüyor gol oluyor. Devreye kırılma golüyle gidiyorum.

"Trezeguet, bugün Beşiktaş'tan daha çok pozisyona girdi"

Trabzonspor'un hiçbir zaman vazgeçmediğinden bahseden Abdullah Avcı, şu değerlendirmeyi yaptı:

Bizim iyi oynarken oyunun sonuna kadar içinde olmalısın. Rakibe pozisyon verdin mi? Yok. İki oyuncunun aramıza katılması bile fark edecek. Trezeguet çok iyi şeyler yaptı, gününde olsa 2 gol atardı. Trezeguet, bugün Beşiktaş'tan daha çok pozisyona girdi. Bu süreç biraz yorucu. Trabzonspor hiçbir zaman vazgeçmez, devam eder. Bugün geldiğimiz günden itibaren koyduğumuz hedeflerden şaşma yok. 1 haftada 3 maç... Bugün büyük bir takıma karşı, aynı süreci yaşayan, bizimle benzer zorlukları yaşayan, 3'üncü 4'üncülük yarışında olduğumuz Beşiktaş'a kaybettik.

"Koyduğumuz hedefe kazanarak devam edeceğiz"

Koydukları hedefe kazanarak devam edeceklerini söyleyen Avcı, şunları dedi: