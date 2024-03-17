Abdullah Avcı ve İsmail Kartal'ın son derbi taktikleri Süper Lig'in kritik mücadelesi Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesinde teknik adamlar Abdullah Avcı ve İsmail Kartal da futbolcularıyla son taktikleri konuştu.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. 17 Mart Pazar günü Akyazı'da oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sezonun ilk yarısında Kadıköy'de mağlup ettiği Fenerbahçe'yi bu kez sahasında yenmek istiyor.

"Baskıyı hissedecekler"

Avcı'nın, hafta boyunca takımla yaptığı toplantılarda "Baskıyı biz değil, rakibimiz hissedecek. Stres yaşayanlar onlar. Sakin kalacağız, akıllı oynayacağız ve 90 dakika boyunca disiplinden taviz vermeden yine kazanacağız" şeklinde konuştuğu öğrenildi.

"Saniye saniye çalıştık"

Öte yandan Trabzon'da iftar organizasyonunda maçla ilgili açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam "Saniye saniye rakibimizin ne yapacağına çok iyi çalıştık. Bunun iyi uygulamalarını sahada çok net göreceksiniz. İlk dakikadan itibaren taraftarımızın desteğiyle avantajı ele geçireceğiz. En büyük kozumuz dolu tribünler olacak." dedi.

Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yıkan ve ligdeki 26 yıllık deplasman hasretini bitiren Avcı, Fenerbahçe karşısında yine kazanmak istiyor.

Fenerbahçe'de gündem dev maç

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor ile deplasmanda oynayacakları zorlu maç öncesi öğrencileriyle son toplantısını yaparken kafasındaki ilk 11'i de belirlediği öğrenildi.

Mert Hakan planları bozdu

Saint Gilloise ile perşembe günü oynanan mücadelede sakatlanan Mert Hakan Yandaş'ın sakatlığının tecrübeli çalıştırıcının planlarını az da olsa bozduğu öğrenildi.

Son dönemin en etkili ismi olan milli futbolcuyu ilk 11'de oynatmayı planlayan Kartal, bu gelişmenin ardından 10 numara pozisyonunda Sebastian Szymanski'ye görev verecek.

İsmail Kartal'ın pozu

İsmail Kartal'ın zorlu maçta güvencesi ise kariyer sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci'nin yanında 18 golle gol krallığında zirvede yer alan Edin Dzeko ve ilerlemiş yaşına rağmen Szymanski ile beraber Süper Lig'de en çok maçta forma giyen (29) isim olan Dusan Tadic olacak.

Bu üç ismin skor gücü olarak öne çıkacağını düşünen tecrübeli çalıştırıcı defansta ise Alexander Djiku - Jayden Oosterwolde ikilisinden vazgeçmeyeceği öğrenildi.

"Yenemeyeceğimiz takım yok"

Öte yandan öğrencileriyle son maç toplantısını cumartesi günü gerçekleştiren İsmail Kartal son uyarılarını da yaptı.

Sarı-lacivertli takımın teknik patronunun, "Çok yoğun bir tempodan geçiyoruz. Ama hem Süper Lig'de zirve yarışımız sürüyor, hem de Avrupa'da yolumuza devam ediyoruz. Perşembe günü plana sadık kaldık ve çeyrek finale yükseldik. Bunun moraliyle Trabzonspor gibi zor bir deplasmanda maça çıkacağız.

Kendi futbolumuzu ortaya koyduğumuz sürece yenemeyeceğimiz takım yok. Bu yüzden tempolu ve baskılı oyuna devam edip sahadan üç puanla ayrılalım." dediği öğrenildi.