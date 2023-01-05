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    Abdullah Avcı: Yarışın içinde olmak istiyoruz ve olacağız da

    Giresunspor galibiyeti sonrasında konuşan bordo-mavililerin hocası Abdullah Avcı, şampiyonluk yarışının içinde olacaklarını söyledi.
    • 05.01.2023 - 23:01
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    Abdullah Avcı: Yarışın içinde olmak istiyoruz ve olacağız da

    Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Giresunspor'u ağırladı. Akyazı'da oynanan mücadeleyi Trabzonspor 3-0'lık skorla kazandı.

    Bordo-mavililerin galibiyet golleri; Riad Bajic (KK) Maxi Gomez ve Doğucan Haspolat'tan geldi.

    Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

    "Net bir galibiyet aldık"

    Maçı değerlendiren Avcı, "İyi bir takıma karşı oynadık. Her maç zor ve 0-0 başlar. Karagümrük karşısında dramatik bir durum yaşadık. Bundan çıkmamız lazımdı. Biraz formasyonda değişiklik yaptık. 4-4-2'ye döndük. Oyunun bütünlüğünde oyuncularım buna uyum sağladı. İkinci yarıda gelen oyunla beraber net bir galibiyet aldık. Bu adımı atmak bizim için önemliydi." dedi.

    Abdullah Avcı: Yarışın içinde olmak istiyoruz ve olacağız da #1

    "Uğurcan belki top kurtarmadı ama oyunları çok doğru başlattı"

    Oyuncuları hakkında konuşan Abdullah Avcı, "Bu sadakati gösteriyor. Bize örnek olan bir profil çiziyor. Abdülkadir Ömür de önemli mesafe aldı. Uğurcan belki top kurtarmadı ama oyunları çok doğru başlattı. Naci girdi, güzel katkı sağladı. Mevcut başlayanlar da güzel oynadılar." sözlerini sarf etti.

    Abdullah Avcı: Yarışın içinde olmak istiyoruz ve olacağız da #2

    "Yarışın içinde olmak istiyoruz ve olacağız da"

    Şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Abdullah Avcı, "Biz yarışın içinde olmak istiyoruz ve olacağız da. Seri istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    Abdullah Avcı: Yarışın içinde olmak istiyoruz ve olacağız da #3


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