Abdullah Avcı, yeni sistemi deniyor

Bordo-Mavililer’in teknik patronu, şampiyonluğu getiren takım kurgusunda ve sistemde değişime giderek, yeni bir Trabzonspor inşa etmeye hazırlanıyor.

Şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamalarda eksik noktaların farkında olduğunu belirten ve daha farklı formasyonlar ile oyun planını değiştirebileceğini söyleyen Abdullah Avcı, önemli dokunuşlara hazırlanıyor.

27 Haziran’da sezon hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde başlayan Bordo-Mavililer, genç ağırlıklı bir kadroyla idmanlarını sürdürüyor.

Hamsik, Abdülkadir Ömür, Berat, Yusuf Erdoğan, Hüseyin Türkmen ve Ahmetcan Kaplan gibi isimler de antrenmanlarda yer alıyor.

Havadan karadan takip ediyor

Antrenman bilimine önem veren ve Avrupa futbolundaki gelişmeleri daima yakından takip eden Abdullah hoca, havadan ve karadan kamera sistemiyle çalışmaları sürekli kayıt altına aldırıyor. Öğrencilerine istediklerini görüntülü olarak anlatıyor.

3’lü formasyonu da deneyecek

Yarın Slovenya kampı başlayacak olan Trabzonspor , devamında Avusturya’da çalışmalarını sürdürecek. Milli oyuncuların ve yeni transferlerin katılmasının ardından taktik çalışmalara ağırlık verilecek.

Zaman zaman 3’lü sisteme geçebileceğinin sinyallerini veren Avcı, öncelikle oyun hızını artırıp, daha dominant ve baskılı bir takım ortaya çıkarmak istiyor.

Geçtiğimiz sezondan farklı olarak kanat bekleri de daha fazla hücum organizasyonlarına dahil edilecek.

Trabzon’daki çalışmaların ilk etabında özellikle genç oyuncularla yakından ilginen Abdullah Avcı, yarından itibaren başlayacak Slovenya kampında taktik provalara geçecek.