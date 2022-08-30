Abdullah Avcı'dan Bardhi'ye yeni görev

Trabzonspor'un yeni transferi Enis Bardhi'nin sık sık marke edilmesi sonrası teknik direktör Abdullah Avcı'dan hamle geldi.

Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olan Trabzonspor, bu sezon da aynı başarıya ulaşmak istiyor. Bordo-mavililerin bu sezonki transferlerinden biri olan Enis Bardhi için Abdullah Avcı'nın planı belli oldu.

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, takımın kreatif ayaklarından Enis Bardhi'yi rahatlatmak istiyor. Yoğun pres altında oynayan Makedon yıldız yeteneklerini sergilemekte zorlanıyor.

Avcı, Bardhi'nin şutlarına güveniyor

Deneyimli çalıştırıcı, 27 yaşındaki yıldızını daha serbest bırakacak. Böylece rakip savunmanın kafasının karıştırılması planlanıyor. Avcı, Bardhi'nin şut gücünden de faydalanmak istiyor.