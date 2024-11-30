Abdullah Avcı'dan çarpıcı itiraf: Fenerbahçe ile anlaşmıştım

Haber Merkezi

31 Ağustos tarihinde Trabzonspor'daki görevinden ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı, çarpıcı açıklamalara imza attı.

Socrates YouTube kanalına katılan ve Mehmet Demirkol'un sorularını yanıtlayan Avcı, Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

Deneyimli teknik adam sarı-lacivertliler ile anlaşma sağladığını daha sonra ise bu anlaşmanın bozulduğunu söyledi.

"FENERBAHÇE İLE ANLAŞMA NOKTASINA GELMİŞTİK"

Avcı, şu ifadeleri kullandı:

Trabzonspor'un şampiyonluğundan sonra İsmail Kartal gelmeden önce Fenerbahçe ile anlaşma noktasına gelmiştik.

"FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ OLAMADIK"

Mehmet Demirkol'un "Seni Fenerbahçe teknik direktörü olduğun için kutladığımı hatırlıyorum" sözlerine yanıt veren Avcı, şunları dedi:

Bir sunum yaptım ama ne yazık ki sosyal medyada benim asla söylemediğim ve kaydı olmayan şeyler gündem oldu. Sonrasında Fenerbahçe işi bozuldu. Fenerbahçe teknik direktörü olamadık yani.

"DAHA ÖNCE DE GÖRÜŞMÜŞTÜK"

Geçtiğimiz sezon bu teklife hazırlıklı olduğunu söyleyen Abdullah Avcı, şu sözleri sarf etti: